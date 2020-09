Ya puedes escuchar completa la banda sonora de ‘Tenet’

Los seguidores de Christopher Nolan que ya hayan visto Tenet o aquellos que aún no se hayan atrevido pero que tengan curiosidad por su universo están de suerte: Warner Bros. ha subido a su canal de YouTube WaterTower Music la banda sonora íntegra y despiezada de la nueva película de espionaje internacional de Nolan.

Esta composición musical está dividida en 18 pistas y ha sido compuesta por el sueco Ludwig Göransson, quien tomó el relevo a Hans Zimmer como compositor de cabecera de Nolan. Tras haber colaborado en películas como El caballero oscuro, Origen e Interstellan, el joven Göransson, quien tan solo tiene 34 años, ha sido el sustituto del veterano músico, quien prefirió preparar para Denis Villeneuve la banda sonora de Dune en vez de la de Tenet.

Ludwig Göransson no es un desconocido en Hollywood. El sueco ya ha compuesto la banda sonora de Black Panther, por la que ganó un premio Óscar; se ha encargado de coordinar la música de la serie The Mandalorian para Disney y ha trabajado en las composiciones de Creed II: La leyenda de Rocky, Venom y el clip musical de Alicia Keys junto a Khalid So Done.

Aunque el estilo de Göransson es mucho más electrónico y menos melódico que el de Zimmer, ha retratado perfectamente la dinámica de espías de Tenet, siendo un más que digno sucesor del alemán. Una mezcla entre elementos de ciencia-ficción y acción que recuerda enormemente a la tensa composición de Olivier Arson para la española El reino, solo que con unos tintes épicos de los que la de Rodrigo Sorogoyen carece.

De momento, algunos de los temas favoritos de los usuarios están siendo Rainy Night in Tallinn, Trucks in Place, Posterity y Freeport, este último con reminiscencias evidentes a Origen.