Iker Jiménez: “Es el mayor misterio de ‘Cuarto Milenio’ contado nunca”

Este domingo vuelve a Cuatro Cuarto Milenio y lo hace en prime time, a las 21.30 horas con el primer programa para luego continuar la semana siguiente a su horario habitual. Con la pandemia, la cadena prescindió de la nave del misterio, pero tanto Iker Jiménez como Carmen Porter continuaron su labor de investigación y comunicación en youtube donde han tenido un gran éxito con sus programas sobre el coronavirus.

“Ha habido mucha gente que nos tenía como esos periodistas extraños que sólo hablan de fantasmas y zombies y lo que estamos viviendo ahora es la peor película de zombies que hemos visto en la vida porque es una película que se ha hecho realidad”, reconoce Carmen que asegura que hay mucha gente que ha intentado tirarles por tierra durante esta pandemia, pero “los fantasmitas acertaron”.

La pandemia que ha trastocado nuestras vidas será el protagonista de los dos primeros programas: Origen y Horizonte. “Estos meses he aprendido más que en toda mi vida en torno al periodismo, la información, la ciencia y la vida”, aseguraba el presentador.

“Origen es una propuesta que lancé a la cadena porque yo he tenido cerca al coronavirus, lo he tenido cerca en el aspecto familiar, he tenido a personas jóvenes que han estado francamente en un límite malo”, explicaba. Y esa situación le llevó a investigar.

La pareja fue pionera en abordar lo que estaba sucediendo cuando no se sabía absolutamente nada y no han abandonado. “Hemos ido haciendo la radiografía de esta cosa que es el mayor misterio de Cuarto Milenio contado nunca porque ningún tema de los que tocamos nosotros, que son muy amplios, puede igualar a esta película que nadie creía y en la que estamos viviendo”, admite.

Muchos son escépticos con la información que ofrece, pero Iker, aunque confiesa que entiende que haya gente que no les dé credibilidad, asegura que Cuarto Milenio “no es una bola de cristal, no es un reloj estropeado y no es lo que muchos dicen”. Estaban trabajando en otro tema cuando varios científicos y virólogos que no se conocían entre sí, les fueron alertando de lo que estaba por venir. Era el momento en el que muchos decían que esto era solo una gripe y no se aconsejaba el uso de mascarillas.

En Horizonte harán una retrospectiva que les llevará a la gripe española de 1918. “Eso que estamos viendo hoy en día, los negacionistas que nos suena a que han sido las redes sociales las que han provocado todo esto, en 1918 ya existían, ya había ligas anti mascarillas”, asegura Carmen Porter que asegura que lo que estamos viviendo no es algo nuevo.

“Yo creo que el horizonte es positivo porque el tema de la vacuna está sobre la mesa”, asegura la periodista. Aunque hay muchas incertidumbres todavía. La pareja asegura que no se sabe muy bien cómo es la transmisión del virus, dónde se originó, cuál es el paciente cero… “por eso no me extraña que haya negacionistas, hay tantas áreas oscuras con este virus, que es lógico”, asegura Iker.

Cuarto Milenio ha querido ir al origen, se ha trasladado a Wuhan y han grabado en los puntos calientes del coronavirus. Han conocido a algunos de esos youtubers chinos que informaron de lo que estaba sucediendo y acabaron en un centro de reinterpretación. “Hemos tenido las dificultades lógicas porque vas a un mundo que es diferente al nuestro y donde yo creo que está el enigma”, relata Iker.

“No hemos visto esas imágenes duras, esa gente que está con los respiradores y creo que si hubiéramos visto más lo que es la muerte, lo que ha pasado de verdad, nos daríamos cuenta y no estaríamos tanto en bares, en fiestas y haciendo el chorra como hemos visto imágenes de gente que lo está haciendo”, insiste Carmen.

El periodista reconoce que no entiende la intoxicación informativa que ha habido en torno a la pandemia. “Quería demostrar que eso existía”, asegura sobre sus intenciones. Consiguieron un permiso “que nos ha costado muchísimo que conseguimos gracias a un coronel del ejército, Martín Otero, experto en ántrax y guerra bacteriológica”, para entrar en un centro de investigación de nivel 4.

Una vez visto en primera persona ha llegado a sus propias conclusiones: “Certeza 1, el virus existe. Certeza 2, el virus es diferente a todos los coronavirus, aunque nazca de esa rama. Certeza 3, si vemos lo que pasa en la zona del origen caben pocas dudas”.

En estos dos programas nos ofrecerán todas sus investigaciones, esas que les han sumergido en revelaciones como que los virus se patentan por empresas, o que se puede trabajar sobre ellos para hacerlos más nocivos. Seis horas de programas que nos harán cambiar nuestra visión del coronavirus: "En mi opinión sincera de periodista, no es lo que yo pensaba en un principio y es algo muy especial. Este virus es una pesadilla porque tiene elementos que no tienen otros".