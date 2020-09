Vuelve ‘Pequeñas mentirosas’ con el mismo creador de 'Riverdale' y 'Sabrina'

Todos recordamos el efervescente éxito de Pequeñas mentirosas. Todos pensábamos también, que era cosa del pasado. Más aún, sabiendo que el segundo spinoff de la serie fue todo un fracaso. Pues nos equivocábamos, ¡vuelve Pretty Little Liars! Y así se lo han contado a The Hollywood Reporter.

Roberto Aguirre-Sacasa, más conocido por su trabajo en Riverdale y Sabrina, estará al mando de dirigirla y de escribir el guion de esta nueva versión. Por otro lado, Leslie Morgenstein y Gina Girolamo le ayudarán en la producción. Todavía se desconoce qué cadena la llevará y ni siquiera se ha presentado a posibles compradores. Aunque algunos se han atrevido a apostar que HBO Max (respaldado por WarnerMedia) conseguirá llevarla.

Eso sí, confirman que no serán las mismas protagonistas. Quieren buscar nuevos horizontes, nueva historia y nuevos personajes. ¿Funcionará Pequeñas mentirosas sin Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell o Sasha Pieterse?

Lucy Hale, en mayo de este año hablaba sobre una posible película de PLL en Entertainment Tonight. “Cuando el momento llegara, cuando quisieran hacerla con un elenco totalmente nuevo, yo tendría que producirla, soy demasiado protectora con la serie”, decía la actriz. Que obviamente, desconocemos si tiene un rol en este reboot.

El caso es que hay fans que la echan de menos. Siete temporadas de la versión original supieron a poco. Además, Warner está muy orgulloso de este título ya que ayudo a definir a la ABC y cambiar el tono de Disney a Freeform. Por eso, no han tirado la toalla. Aunque Pretty Little Liars: Ravenswood (2014) y Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019), dos proyectos posteriores fueran un desastre total. ¡Solo duraron una temporada cada una!