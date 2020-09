Rihanna asegura que sigue amando a Chris Brown

Si hay un hecho por el que se recordará la noche de los Grammy de 2009 fue por la ausencia de Rihanna que iba a estar presente. En el coche sufrió un episodio de malos tratos por parte de su chico por aquel entonces, Chris Brown, que le imposibilitó asistir a la gala.

Aquello fue un escándalo. Desde que se conocieron en 2004 durante un concierto cuando tenían 16 años, comenzaron una relación que duró cuatro años y que les convirtió en la pareja perfecta del momento.

Han pasado 12 años desde aquel episodio y ahora mantienen una amistad muy estrecha. Por lo menos eso es lo que le ha contado Rihanna a Oprah Winfrey. “Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es ... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado”, confesaba la de Barbados.

“Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera ... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo”, añadía sobre lo que siente a día de hoy por el que fue su primera relación.

No descarta de manera rotunda que pudieran retomar su relación, aunque parece bastante improbable de momento: “Él ya tiene una relación. Yo estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que no tiene la orden de restricción. Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil”.

Tras aquel desagradable episodio que les causó mucho sufrimiento a ambos, la cantante se centró en reparar las malas relaciones de su entorno, empezando por su padre que también maltrataba a su madre.

“Reparé mi relación con mi papá. Estaba tan enojada con él, y estaba enojada por muchas cosas de mi infancia, no podía separarlo como 'esposo' y como 'padre'... 'Pensé que odiaba a Chris y me di cuenta de que el amor estaba empañado. Parecía odio porque era un sentimiento feo, enojado, estaba inflamado, estaba contaminado. Y me di cuenta de que lo que era es que tenía que perdonarlo porque todavía me preocupaba por él. Y en el momento en que dejé ese sentimiento, comencé a vivir de nuevo”, relató a Winfrey.