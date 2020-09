Miley Cyrus habla de lo que no pudo aceptar de su divorcio con Liam Hemsworth

Vivir una ruptura o un divorcio no es algo que todo el mundo disfrute, y Miley Cyrus y Liam Hemsworth no iban a ser menos. La cantante y el actor pusieron punto y final a su matrimonio en 2019, e inmediatamente se convirtió en la noticia del año.

Cyrus se ha sincerado ahora al respecto de esta dura etapa que atravesó y que le obligó a madurar de una forma acelerada. En una entrevista con Joe Rogan Experience, asegura que "a veces le preocupa que pueda superar las cosas tan fácilmente" y que "no se tira en el suelo y se hace una bola como solía hacer". Pero también admite que ha tenido que enfrentarse a situaciones que ella no podía controlar.

"Lo que fue una m*erda del divorcio no fue el hecho de que yo y alguien al que amaba nos dimos cuenta de que no nos amábamos como solíamos hacerlo. Eso está bien. Puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar es el avillanamiento y todas esas historias [en los medios]", explica Miley haciendo referencia a los rumores.

En concreto, la cantante se refiere a la historia (de amor o no) que protagonizó con Kaitlynn Carter, que fue vista por la prensa con repudio. "Es sorprendente para mí que el público piensa que no hay un lapso de tiepmo que no hayan visto que podría ser lo que explique esto. Es como 'Un día eras feliz en la alfombra y al día siguiente te besas con tu amiga en Italia. ¿Qué carajos?'. Bueno, hay mucho tiempo en medio que no has visto", añade la intérprete de Midnight Sky.

Sea como sea, Miley ha demostrado que ahora vive feliz, independiente y segura de sus intenciones. Y es que si hay una conclusión que ella ha sacado de esta experiencia es que no hay tropiezo en esta vida que no nos enseñe a madurar.