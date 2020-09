Billie Eilish se sincera sobre sus anteriores parejas

Cualquiera que haya seguido mínimamente la vida de Billie Eilish es consciente de que lo de hablar de su vida amorosa no está entre sus planes. Pero ahora ha sido la propia artista la que ha desvelado la razón por la que siempre evitar hacerlo públicamente.

En una entrevista con Capital Breakfast, Billie señala que "definitivamente, quiere mantener [sus relaciones] en lo privado". "Ni siquiera puedo imaginarlo. Pienso en ello a veces. Pienso en la gente que ha hecho pública su relación y después rompen y es como '¿Qué pasa si vuelve?'. Agh y después todo el mundo tiene una opinión sobre tu relación, de la que no tienen ni idea", señala. Pero eso no es todo.

"O sea, he tenido relaciones y las he mantenido en lo privado. Pero incluso las que he tenido y con lo poco que he dejado ver al mundo, me arrepiento", explica. Parece que no hay nada ni nadie que le haga cambiar de opinión.

Aprovechando su intervención más personal, la intérprete de My Future ha confesado que han pasado meses y no le atrae nadie. "No sé que me está pasando, es un poco fuerte", dice.

Billie Eilish se ha convertido en una de las mayores estrellas de la música a nivel internacional. Sus canciones han viajado por todos los rincones del planeta, ganando así diversas certificaciones internacionales. Su estilo único y su voz tímida y delicada la han ayudado a conseguirlo.

Pero nuestra protagonista es consciente de que su vida profesional y su vida personal nunca irán de la mano y que, aunque la utilice para inspirarse en sus temas, es algo que siempre permanecerá en un baúl bajo llave.