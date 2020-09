Conoce a Master KG y Nomcebo, autores de ‘Jerusalema’

Está comprobado que cualquier canción que suena de más en TikTok acaba adueñándose también del resto de plataformas digitales. No es de extrañar teniendo en cuenta que son millones y millones de personas las que comparten sus vídeos en esta red social en un solo día.

Víctimas de este fenómeno han sido ahora Master KG y Nomcebo, dos artistas africanos que han demostrado que el talento que se cuece por el continente no es ninguna broma. Ambos han dado vida a Jerusalema, una canción cuyos ritmos pegadizos nos invitan a seguir la coreografía que ya se ha viralizado por TikTok. En Youtube ya acumulan más de 113 millones de visitas. Pero, ¿quiénes son realmente Master KG y Nomcebo?

Master KG es un arista y DJ procedente de Limpopo, en Sudáfrica. Según Briefly, comenzó a relacionarse con la música con apenas 13 años, cuando decidió usar un ordenador por primera vez y dejarse llevar en la creación de beats. En 2016 fue cuando decidió emprender una prometedora carrera de sonidos electropop y afropop publicando su primer sencillo Situation.

Esta canción llegó a oídos de Open Mic Productions, la casa de discos que no dudó en ficharlo y con el que ha compartido múltiples proyectos. Entre ellos, el de Jerusalema, aunque también encontramos alguna que otra colaboración con otros grandes artistas africanos.

Jerusalema llegó en diciembre de 2019, pero no ha sido hasta mediados del 2020 cuando ha viajado por todo el planeta como un hit viral de ritmos imparables. Tanto es así que hasta el propio Burna Boy decidió colaborar en una versión remezclada.

En este tema encontramos la voz de Nomcebo Zikode, más conocida como Nomcebo. También procedente de Sudáfrica, comenzó su trayectoria como corista de otros artistas de su mismo país. Según iHarare, así lo hizo durante 15 años, hasta que fichó por Ganyani Entertainment y puso voz a la canción Emazulwini, que incluso estuvo nominada a la Grabación del año en los South African Music Awards.

Pero el éxito de Nomcebo no se quedó ahí, aunque su nombre ya comenzaba a sonar familiar por todo el mundo. Con un estilo gospel-house, llegó a oídos de Master KG, quien no dudó en invitarla a participar en el tema viral de TikTok -aunque ellos aún no lo sabían-. Un éxito que ha llegado después de que la cantante abandonase su camino junto a Ganyani Entertainment.

Aprovechando este éxito, ha publicado su álbum de estudio debut bajo el título de Xola Moya Wam', compuesto por ocho canciones que ya forman parte de la banda sonora de millones de seguidores alrededor del planeta. Master KG participa también en este esperado proyecto.

Dicen que si haces algo con insistencia por conseguir un objetivo, finalmente no se cumple. Y esto es algo que los propios Master KG y Nomcebo pueden asegurar a ciencia cierta. ¿O acaso alguien les avisó de su hit viral y su posterior éxito en las plataformas digitales? ¡Completamente inesperado!