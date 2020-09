Jay Park y los artistas de H1GHR Music Records publican ‘The Purgue’: mira el vídeo

El éxito rapero surcoreano Jay Park ha unido a diferentes voces prometedoras de este género en un mismo sello, al que ha llamado H1GHR Music Records, dando vida así a un proyecto que promete dar de qué hablar por todo el mundo.

Al menos así lo han demostrado con el lanzamiento de su álbum Red Tape. Un álbum que contiene temas muy variopintos, pero entre los que destaca The Purge, el sencillo del que además han presentado su videoclip. Y sí, prepárate porque la purga está aquí.

Lo que está claro que escuchamos en este tema es mucho rap, un estilo que se han asegurado de seguir fielmente y que es capaz de mantenerte atento/a sus ritmos en cada segundo. The Purge es una canción pegadiza e inspirada en la película, pero también es reveladora, pues nos presenta la personalidad de cada uno de los integrantes de este sello.

Su videoclip está formado por escenas en las que, como era de esperar, imitan las de la película original. No hay normas, solo música y muchos versos por rapear. The Purge cuenta con la participación de pH-1, Woodie Gochild, BIG Naughty, HAON, TRADE L, Sik-K y Jay Park, además de la producción de GroovyRoom.

Red Tape es su nuevo álbum, pero no llegará solo. El próximo 16 de septiembre, esta unión de raperos publicará Blue Tape, con el que enmarcaran la celebración de los 3 años de su debut. "RED TAPE es para la cultura. BLUE TAPE es para los fans. Los dos juntos forman un legado para la historia", declaró Jay Park, al que muchos conocen por temas como Mommae y All I Wanna Do, entre muchos otros.

Y tú, ¿te unes a la purga?