Rocío Flores muestra los resultados de sus retoques estéticos

Después de pasar por el talent de Supervivientes, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha decidido continuar el 2020 con más cambios (físicos). Rocío Flores ha visitado una clínica de medicina estética para hacerse algún que otro retoque, que posteriormente compartió con sus seguidores.

En un vídeo publicado en las historias de su cuenta de Instagram, Rocío explica orgullosa que se ha "puesto un poquito de ácido" en dos zonas de su cara: la nariz y los labios. En la primera de ellas, lo ha hecho para disimular el "hueso muy pronunciado" que asegura tener.

"También me he puesto en los labios porque hacía más de un año que no me lo hacía", señala Rocío en el mismo vídeo. La joven asegura que no sintió ningún dolor durante los retoques, aunque admite que sí le había molestado el de sus labios. Y tú, ¿qué opinas de estos dos pequeños cambios estéticos?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CF Rocío flores (@apoyo_rocioflores) el 3 Sep, 2020 a las 6:24 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Always_rocioflores (@always_rocioflores) el 3 Sep, 2020 a las 1:13 PDT

Rocío se ha despedido de unas vacaciones con sus amigas en las playas de Marbella. Aunque también se ha escapado con su chico al norte, donde ha compartido risas con su gran amigo Jorge Pérez, ganador de Supervivientes.

Aunque algo que también hemos podido comprobar a través de las redes sociales es el cuidado de belleza al que Rocío se ha sometido tras su increíble cambio físico en Supervivientes. Perfilado de las cejas, tratamientos de piel, y otros muchos, son algunos de los retoques que ha compartido con sus seguidores.