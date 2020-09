Mariví Bilbao es tendencia por una escena rescatada de ‘La que se avecina’ sobre la ‘okupación’

Este verano los programas informativos han tenido un tema estrella que, como no puede ser de otra manera, es el coronavirus. Pero ha quedado tiempo para hablar de otras cosas y una de las mayores preocupaciones que ha dividido a gran parte de la audiencia es el de las ocupaciones, cada vez más numerosas.

Hay quien opina que el derecho a una vivienda da derecho a ocupar casas vacías. Otros, creen que es un delito en auge contra el que hay que luchar. El caso es que este mismo tema se planteaba en La que se avecina hace ya algunos años.

Las redes han rescatado una escena de la serie en la que Izaskun (a la que daba vida Mariví Bilbao) ocupaba una casa. Joaquín (Guillermo Ortega) le informaba de que le había cortado los suministros para que finalmente abandonara un piso que no era suyo y por el que no pagaba: “Pero usted, ¿qué cree que pasaría si todos los que no pueden comprarse un piso ocupasen casas ajenas?”.

La respuesta de uno de los personajes más rebeldes que pasó por la urbanización se ha viralizado en muy poco tiempo. Una respuesta que muchos han aplaudido: “Que se acabaría la especulación. Bajarían los precios facilitando el acceso a la vivienda de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Al pagar menos hipoteca, crecería el poder adquisitivo de las familias, con lo que aumentaría el consumo, la demanda interna y el nivel de ahorro, mejorando el bienestar y estimulando la economía en general”.

Unas palabras de alguien ajeno a la política que resultan más efectivas que cualquier discurso o argumento que pueda esgrimirse en una mesa de debate. Otra cosa es estar de acuerdo, o no, con lo que dice. Las redes se han posicionado.

Mariví Bilbao desmonta, en un minuto, los falsos mitos sobre la okupación https://t.co/qtQkA94nCs — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) September 3, 2020 Hay que ser ignorante para aplaudir el vídeo de Mariví Bilbao en una serie de televisión dando argumentos simples a la ocupación de viviendas. — Mazarius 🇪🇸 (@Mazi_91) September 3, 2020 Mariví Bilbao nos adelantó mucho tiempo gracias al movimiento okupa #FelizJueves — Millo (@MilloTeselia) September 3, 2020 Que fantasía que Mariví Bilbao sea trending topic por eso 😂😂 — Miss Re-read (@Youaremencionin) September 3, 2020 El personaje de Marivi Bilbao (QEPD) se ha limitado a repetir lo teoría "bonita" de la ocupación que la izquierda repite como mantra.



"La ocupación mata la especulación".

"La especulación es la causa principal del alquiler alto"

"Hipoteca barata = Más consumo". — Conexion G (@Conexion_G) September 3, 2020

¿Quién le iba a decir que después de abandonar este mundo se convertiría en icono de un tema tan polémico?