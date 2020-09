Susi Caramelo da positivo en coronavirus: “Me está pasando como con los 40, no se me nota”

Susi Caramelo tenía esta semana una cita con el FesTVal de Vitoria para presentar su nuevo programa para Movistar Plus. Sin embargo, el coronavirus se lo ha impedido. La presentadora más dicharachera de la televisión ha dado positivo en COVID-19 y ha tirado de humor para compartir la noticia con todos sus seguidores.

"Para todos los que pensabais que era una Diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", dice la cómica en un post que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Susi aprovecha para anunciar que pronto reanudarán las grabaciones de Caramelo, su nuevo programa para Movistar: "¡No os podéis imaginar la cantidad de ideas locas que tenemos para el programa! Cada uno va a ser completamente distinto".

Para terminar, la humorista manda un mensaje de apoyo a todos aquellos que están sufriendo la peor cara del virus: "Ánimo y fuerza a todos aquellos a los que el covid os ha sacudido de distinta manera. Un beso fuerte y nos vemos muy pronto".