Si hay un grupo de música incombustible,que siempre ha estado ahí y parece que no tiene ganas de irse, esos son los Rolling Stones. Ahora, cuando acaban de publicar su último disco, Keith Richards ha ha hablado sobre el futuro del grupo, y no tiene pinta de que el final del mismo esté próximo.

En una entrevista a la revista Rolling Stone, el guitarrista asegura que "no puede imaginar" que la banda se retire alguna vez. También ha hablado sobre cómo la pandemia de coronavirus está afectando a las industrias de la música en vivo y las giras, asegurando además que la banda sigue co a intención de continuar en la carretera."Eso es lo que hacemos", dice Keith Richards en la entrevista. “Realmente no puedo imaginarme haciendo otra cosa", continúa.

En la misma entrevista, Mick Jagger agregó que la banda estaría abierta a la idea de tocar en shows con distancia de seguridad, "si ese fuera el camino del mundo".

El guitarrista Ronnie Wood también ha desvelado que la banda está trabajando en nueva música original. "Hay una música encantadora en el disco, ya sabes, está en un segundo plano", dijo. "Lo estamos llevando hacia la parte delantera del disco ahora, pero gradualmente".

Los Rolling Stones publican nuevo disco y hablan sobre el futuro de la banda

Los Rolling Stones han publicado Goats Head Soup 2020, la reedición expandida de su famoso álbum de 1973. La nueva edición de su undécimo disco ha llegado en distintos formatos e incluye un tema inédito, All the Rage, acompañado de un lyric vídeo.

Además de esa canción, el nuevo álbum contiene los dos sencillos que ya conocíamos, Criss Cross y Scarlet, que han cosechado mucho éxito desde su lanzamiento el pasado julio. Este último se grabó en octubre de 1974 con la participación de Jimmy Page y Rick Grench junto a Mick Jagger y a Keith Richards. La nueva versión gustó tanto que lleva más de 4 semanas en lo alto de la lista de Radio 2 de la BBC.