Hablamos con PRISMA, la nueva girlband multicultural de K-Pop

La música recibe cada año a nuevos artistas que quieren hacerse un hueco en la industria. En el caso del K-Pop, tampoco frena su producción. Vivimos tiempos de innovar y abrirnos a nuevos territorios, y prueba de ello es el nacimiento de PRISMA.

Gyeongmin, Nia, Miriam, Sally y Eunbyeol dan vida a una girlband compuesta por cinco chicas de múltiples países: Corea del Sur, Estados Unidos, Italia y España. ¡La unión perfecta! Aprovechando su debut de este 1 de septiembre, charlamos con nuestras protagonistas acerca de esta aventura que ya las convierte en uno de los grupos emergentes más prometedores del año.

Pregunta (P): Gracias, chicas, por estar con nosotros. En octubre debutáis como grupo. ¿Cuáles son vuestras sensaciones actualmente?

Respuesta (R): Estamos un poco preocupadas y un poco emocionadas. De todas formas, no podemos esperar a que llegue el momento. Hemos esperado mucho desde que empezamos a entrenar. Estamos ensayando duro todos los días e intentaremos ser las mejores.

P: ¿Por qué PRISMA?

R: Bueno, ya sabes que un prisma sin luz es un prisma normal. Así que la luz es la música y cuando brillas con esa luz aparece un arcoíris al otro lado. El arcoíris representa nuestras personalidades, nuestros colores individuales.

P: ¿Qué veremos en ‘PRISMA’ que aún no hemos descubierto con otro grupo de K-Pop?

R: Pretendemos capturar el corazón del público alrededor del mundo con nuestros poderosos y vibrantes conceptos, no solo porque seamos un grupo internacional.

P: Vuestro debut llega con To The Light. De este single ya nos habéis ofrecido algún que otro adelanto en redes sociales, pero, ¿de qué tratará exactamente este tema?

R: To The Light es el eslogan del grupo. El nombre de nuestra canción permanecerá en secreto de momento, pero ya publicamos un adelanto de la letra, así que no os lo perdáis en Instagram.

P: Suponemos que también publicaréis videoclip. ¿Tenéis alguna anécdota durante su grabación?

R: (Sally) Gyeongmin y sus 500 kg de snacks que trajo. (Miriam) Teníamos mucha tensión, así que en un momento nos lo tomamos fácil y nos reíamos por todo.

P: PRISMA está formado por chicas multiculturales. Una ventaja que esto tiene es el aprendizaje. Gyeongmin, Sally y Eunbyel, ¿qué habéis aprendido de Nia y Miriam?

R: (Gyeongmin) Podría aprender sus habilidades vocales. Y también podría aprender a amarme a mí misma. (Sally y Eungyeol) No sabemos porque no ha pasado mucho tiempo desde que conocimos a Nia y Miriam, pero ellas han aprendido que son energéticas. Está guay ver que nunca están cansadas.

P: Nia y Miriam: ¿cómo llegó el K-Pop a vuestras vidas?

R: (Miriam) En realidad el K-Pop llegó a mi vida de forma aleatora. Por primera vez, mi hermanastra me obligóo a escuchar a Girls Generation y me empezó a gustar el K-Pop. (Nia) El K-Pop también entró en mi vida aleatoriamente mientras veía doramas coreanos que me encontré por accidente.

P: ¿Podéis desvelarnos algún detalle de los futuros proyectos que nos vais a ofrecer?

R: Os podemos desvelar que vais a ver una versión más buena de nosotras y que estaréis sorprendidos, en el buen sentido, viendo lo mucho que mejoramos.

Seguiremos atentos para escuchar el primer gran lanzamiento del grupo en octubre de este año. ¡Suerte, chicas!