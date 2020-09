Alba Reche se planta la peluca morena para versionar a Miguel Bosé

Alba Reche sigue trabajando en nuevas canciones, de hecho, la hemos visto en sus stories con algún miembro de Morat, en lo que seguro que nos dejará alguna colaboración de esas que se cuelan en el cerebro sin ningún tipo de pudor.

Pero mientras, tenemos la versión acústica de su disco Quimera y la versión que acaba de compartir: Morena mía de Miguel Bosé. Una canción que siempre ha expresado lo mucho que le gusta y que forma parte del repertorio de su gira de verano.

“Preparada para salir Morena mía, de mis versiones favoritas de toda la gira de verano. Me hacía ilusión tenerla grabada para acordarme de que pudimos tocar a pesar de todo y de lo bien que me lo paso porque es un temazo, la verdad”, compartía en redes.

No ha dudado en dar las gracias a Siloé que se ha encargado de la producción. “Es la primera producción que sacamos bajo el nombre de Siloé las tres personas que formamos parte de este proyecto 🚀 @xavssmusic @fitosiloe y nuestro ingeniero de sonido y productor en la sombra @oscarherradorgonzalez”, comentaba el grupo.

“Esta versión surgió en #StateroomStudios durante los ensayos de la gira de alba #SobreQuimeraTour de la cual formamos parte 💖 ha sido increíble poder crear esto juntos y será la primera de muchas 🙌🏻 gracias alba por dejarnos formar parte de tu universo 🌍 pronto massss #albareche”, añadían sobre esta versión de Morena mía.

Tampoco se ha olvidado de los responsables de esa portada en la que vemos colgada con una pinza una peluca morena que poco tiene que ver con el rubio de la cantante.

No ha hecho falta mucho tiempo para que Alba empiece a recibir apoyo de sus amigos y seguidores.

Lola Índigo: wife

María Aguado: De mis canciones favoritas ♥️♥️♥️

Agoney: Woooow! 😍

Anne (OT2020): 💘🔥

Nia Correia: Preciosa 💜

Llega esta versión de un tema de Miguel Bosé en unos tiempos extraños para el cantante que ha desaparecido de las redes sociales tras su posicionamiento radical en la pandemia. “Esta canción no es mía, pero me encantaría que lo fuera. Es de esas canciones que te jode que no las hayas escrito tú, pero más me molesta quién la ha escrito”, expresó ella durante uno de sus conciertos dejando claro que separa música de creador, como recoge El foco.