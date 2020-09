Ozuna y Camilo viajan a España en ‘Despeinada’: mira el vídeo y la letra

Yeah, eh, eh, oh

La Tribu

Ozuna "El Oso" (Mmm)

¿Por qué todo tiene que ser confuso? (Confuso)

Desde el principio fuiste tú la que impuso (Oh-oh)

Que lo dejaramo' así

El alma y la mente en un duelo (El alma y la mente en un duelo)

Forcejeando pa' quedarse aquí (Jaja; aquí)

Haciéndolo está muy adelantá' la nena (Woh-oh)

Seca con los demá' y conmigo en humeda' (Humeda')

Que cuando te va' má' gana' me dan (Me dan; oh)

Por algo será

Que no cambió lo de conocerte (No-oh)

Cambió que te vaya' cuando amanece (Cuando amanece)

Porque te entrega', pero no lo suficiente (Suficiente)

No llama', pero cuando te aparece', eh

Tu piel mojada, tirá' en la cama

Por má' que llore', así será

Tu piel mojada, tan despeinada

Sin decir nada, así se va (Así se va)

Así será (Yeah)

No hemos empeza'o y odio cuando tú te vas (Cuando tú te va')

Solo hemos habla'o y te siento muy humeda (Humeda)

La vida e' muy frágil, mira qué fácil se va (Oh-oh-oh)

Así, una mujer como tú yo quiero (Como tú yo quiero)

Quédate que yo te necesito (Que yo te necesito)

Pueden regalarme el mundo entero (Regalarme el mundo entero)

Y no te cambiaría, eso e' un mito, mai (Nunca)

Ay, una mujer como tú yo quiero (Una mujer como tú)

Quédate que yo te necesito (Ay, ven)

Y pueden regalarme el mundo entero

Ay, pero por algo será (Por algo será)

Que no cambió lo de conocerte (No, no)

Cambió que te vayas cuando amanece (Te vaya')

Porque te entregas, pero no lo suficiente

No llamas, pero cuando te aparece', eh

Tu piel mojada, tirá' en la cama

Bien maquillada, así será (Así será)

Tu piel mojada, tan despeinada (Tan despeinada)

Sin decir nada, así se va

Ay, si tú te vas

Guárdame un ladito que me voy detrás (Detrás)

Vámono' de aquí pa' no volver jamás (Jamás)

Porque yo me muero cuando tú no estás

Siento que sobra el aire (Sobra el aire)

Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo

Ay, como tú no hay nadie (Nadie)

Sé que tú quieres estar conmigo (Y conversar)

Y eso es así, un amor como tú yo quiero (Ay, tú, tú)

Quédate, que yo te necesito

Pueden regalarme el mundo entero

Ay, pero por algo será

Que no cambió lo de conocerte (Conocerte)

Cambió que te vaya' cuando amanece (Cuando amanece)

Porque te entrega', pero no lo suficiente (Suficiente)

No llama', pero cuando te aparece', eh

Tu piel mojada, tirá' en la cama

Bien maquillada, así será

Tu piel mojada, tan despeinada

Sin decir nada, así se va

Eh (Así se va)

(Tu piel mojada, tirá' en la cama)

El Negrito Ojos Claro'

(Bien maquillada, así será)

El Negrito Ojos Claro'

Ozuna

Ozuna

(Tu piel mojada, tan despeinada)

Camilo

Dí-Dí-Dímelo, Gotay

(Sin decir nada, así se va)

Jaja, Dynell

Yazid

(Tu piel mojada, tirá' en la cama

Bien maquillada, así será)

La Tribu

(Tu piel mojada, tan despeinada)

Woh-oh

(Sin decir nada, así se va)

Hyde "El Químico" (Una mujer como tú yo quiero)

Ozuna (Quédate que yo te necesito)

Camilo, mmm (Pueden regalarme el mundo entero)

Pero por algo será