La respuesta de Eva González a un bot de sexo dispara las risas en las redes sociales

Nunca sabes lo que puedes encontrarte en Internet, ni tampoco conoces a la persona que se esconde al otro lado de la pantalla. Pero lo que sí puedes asegurar es que el mundo de las redes sociales es un mundo disperso, variado y aleatorio... ¡muy aleatorio!

Prueba de ello es uno de los mensajes a los que Eva González debe hacer frente a diario, pero ella ha decidido hacerles frente con humor y mucha risa. Todo ocurrió el pasado 4 de septiembre cuando la sevillana compartió una selfie tumbada tras un largo día de trabajo.

"Me duelen los pies, la cabeza y muchas partes entre unos y otra. No tengo fuerzas ni para quitarme el maquillaje. Alguien sabe de una app que te desmaquille, te ponga el pijama y te haga la cena?", decía junto a la imagen. Pero no todo quedó ahí.

Entre los comentarios se encontraba el de un bot de sexo, uno de esos usuarios creados por programas informáticos que llenan de spam las redes sociales. Claro que en este caso, con una connotación sexual. "Quiero algo largo y grueso, ¿alguien lo tiene?", decía en su mensaje, que llegó a ojos de nuestra protagonista.

"¿Ves? Cada uno tiene prioridades. Yo sigo buscando la app", respondió la presentadora. Las risas no tardaron en estallar.

Respuesta de Eva González el mensaje de un bot / Instagram

El mundo de los bots se ha convertido en un entorno de lo más revolucionario. No ha pasado demasiado tiempo desde que los famoso WarBots conquistaban Twitter para crear una guerra ficticia entre países e, incluso, celebridades, que acabaría viralizándose por la red. Y es que hay algo que sacamos en claro de todo esto: son incontrolables.