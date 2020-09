Jawsh 685 y Jason Derulo sitúan ‘Savage love’ en el Nº1 de la lista

Solo seis semanas han necesitado J y J (Jawsh 865 y Jason Derulo) para llevar Savage love (Laxed – Siren beat) al primer puesto de la lista de LOS40. Lo consiguen tras una espectacular subida de cinco posiciones. La mezcla de música electrónica y reggae con el toque R&B de Derulo no ha podido dar mejor resultado.

La historia de esta colaboración arranca cuando el productor neozelandés Jawsh 685 (Joshua Nanai) grabó el tema Laxed (siren beat) y, al poco tiempo, se convirtió en un éxito en Tik Tok. El pasado mayo, Derulo publicó un avance de una nueva canción titulada Savage love, que usaba como base el citado Laxed de Jawsh 685. Eso generó cierta controversia, pues el DJ hubiera querido que se llegara a un acuerdo antes y no que el cantante se lanzara a usar su música por su cuenta. El caso es que finalmente las dos partes se entendieron y publicaron, juntos, esta maravilla que esta semana se ha convertido en la canción más importante del país.

La acogida ha sido entusiasta. La colaboración ha llegado al número uno de los más vendidos en el Reino Unido y en muchos países de Europa y al siete en Estados Unidos. En Australia lideró las listas seis semanas consecutivas. El vídeo oficial cuenta con más de 72 millones de reproducciones. Y ahora el tema es número uno de LOS40; el séptimo para Derulo (en 2014 llegó a lo más alto con tres canciones: Talk dirty, Trumpets y Wiggle; en 2015, con Want to want me; en 2017 con Swalla; y en 2018 con 1, 2 ,3, junto a Sofía Reyes), y el primero para Joshua. ¡Enhorabuena a las dos J!