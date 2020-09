Reyko trae una historia de explosiones de euforia en ‘No Shame’: mira el vídeo

¿Alguna vez has sentido la necesidad de dejarte llevar por tus impulsos repentinos? Pues algo parecido es lo que intenta traernos Reyko en el videoclip de su último sencillo: No Shame.

El dúo afincado en Londres nos trae un tema de ritmos pop electrónico hipnótico que perfectamente podría convertirse en la banda sonora de una noche de fiesta con amigos. Su videoclip, dirigido por Luc Knowles, llega protagonizado por una pareja de chicos que se aseguran de pasárselo bien, cumpliendo con ese deseo de responder a las repentinas explosiones de euforia.

Esta canción nos invita a cerrar los ojos y a imaginarnos un escape de la realidad de un momento a otro. Y sí, la música es capaz de conseguirlo. ¿O acaso la hipnotizante voz y los ritmos pegadizos de No Shame no ayudan a este teletransporte?

Este tema forma parte del último LP del dúo, publicado en marzo de este año bajo su mismo nombre. "Hemos querido indagar profundamente en nuestras experienicias personales y sentimientos y, mediante las canciones, expresarlos de la manera más honesta posible. [...] Siendo parte de una generación en la que estamos expuestos a información constantemente de todo lo que nos rodea, y más en estos tiempos inciertos, con el disco hemos querido que nuestras mentes nos transportaran a un lugar lejano donde podamos encontrar paz y tranquilidad", explican Soleil e Igor.

No hay duda de que así lo han conseguido, y de que No Shame se ha convertido en una vía de escape a un mundo protagonizado por la música, la euforia y el no resentimiento por las decisiones que tomamos.