Edurne, ¿llevaría a un hijo suyo a un talento show como ‘Idol kids’?

Edurne se ha pasado por Viva la vida para presentar el estreno de Idol Kids este lunes en prime time en Telecinco. Tras escucharla hablar, uno se convence de que ha disfrutado el programa y el contacto con los niños. “Hay tantos niños tan maravillosos, con tanto talento, tantos estilos. Hemos tenido de todo”, aseguraba.

Reconoce que su experiencia en Got Talent le ha ayudado a lidiar con el rechazo a esos números que no acaban de convencerla. Decir ‘no’ a un niño es complicado, pero ha aprendido a lidiar con esas situaciones. “Vamos a llorar muchísimo”, confirmaba.

Uno de los atractivos de este programa es la presencia de Isabel Pantoja que debutará en este tipo de formato. Edurne no tiene más que buenas palabras para ella: “Isabel es maravillosa. Yo lo he dicho mucho porque es la pregunta estrella, ¿cómo es Isabel? Es un cielo, trabajadora, se ha entregado al 200%. La vais a ver de una manera que no es la que estamos habituados”.

Se completa el jurado con Carlos Jean y Carlos Marco. Asegura que el ex Auryn está muy pendiente de los más pequeños y congenia muy bien con ellos. El equipo se completa con Jesús Vázquez como presentador: “Qué mejor que Jesús para poder presentar algo así. Él se tiene que manejar con los niños, las familias, que es un momento tenso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Idol Kids (@idolkidsesp) el 4 Sep, 2020 a las 4:51 PDT

Alba Carrillo no ha dudado en preguntarle si ella, de tener un hijo, lo llevaría o no a este tipo de talent show. “Yo empecé en un grupo infantil con 9 años, cuando el niño es feliz…. Mis padres me dijeron, ‘siempre que sigas con tus estudios lo puedes compaginar con lo que te guste’”, recordaba, “yo lo defiendo”.

Emma García, por su parte, aseguraba que su hija se lo propuso en una ocasión y ella le dijo que desarrollara mejor su talento en casa. A Alba Carrillo, tampoco le importaría que su hijo fuese, aunque su ex, parece que no opina lo mismo.

Ha tardado en llegar. El programa se grabó hace tiempo, pero se ha ido retrasando su estreno hasta ahora. “En los tiempos que estamos viviendo, qué mejor manera de desconectar, un talentazo enorme, lo vamos a pasar muy bien. Yo estoy deseando verlo, que casi no me acuerdo”, añadía Edurne, “el primer programa os va a sorprender muchísimo”.