Ana Morgade anuncia su embarazo y le llueven las críticas

Ana Morgade se suma a la lista de mujeres que debutan en la maternidad pasados los 40. Acaba de anunciar que está embarazada y lo ha hecho con una foto en blanco y negro en la que muestra su incipiente barriga.

“En esta foto salen dos personas. ❤️ Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo, titis. 😁”, escribía en sus redes, emocionada por hacer pública la noticia. Eso sí, siempre discreta con su vida privada, no ha hecho ninguna referencia al padre.

Las felicitaciones no se han hecho esperar, de sus compañeros de Zapeando, de humoristas amigos y de otros amigos que se han alegrado con la buena nueva.

Lorena Castell: Maravilla ❤️

Miki Nadal: Enhorabuena!!!! Otro bicho al mundo...felicidad absoluta. A jugaaaaaaarrr!!!!

Ana Simón: Muchísimas felicidades, Ana!!! 😍😍😍

Roberto Leal: 😍😍😍😍😍😍😍 Felicidades! Qué noticia más bonita!!!!! Qué suerte va a tener esa personita ❤️

Lo que era una buena noticia se ha visto ensombrecido por los haters que han sacado a relucir el discurso pro abortista de la humorista. Le han echado en cara que asegure que el embrión que hay en su útero es ya una persona. Ella ha querido dejar claro que su embarazo no le ha hecho cambiar de idea: "Ah, bueno. Y aborto libre y gratuito y para todas y para siempre. Que yo haya decidido y querido ser mamá no tiene nada que ver. Libertad para nuestras vidas y nuestros cuerpos sin lugar a dudas", ha aclarado abriendo un manido debate que ha mostrado mensajes a favor y en contra.

Al margen de ese tema, son muchos los que se han alegrado por su nuevo estado y, a ellos, ha querido dedicar unas palabras: “Me encantaría dar las gracias una por una a todas las personas que hoy me han emocionado con enhorabuenas y buenos deseos. Gracias con toda el alma. Y no os preocupéis por los cuatro trolls, no me llegan sus sandeces”.