Mario Casas comparte su salto a la piscina más exótico

Mario Casas sigue disfrutando de las vacaciones y estos días lo hace junto a su familia. Es muy habitual que veamos al actor y sus hermanos viajar juntos. Normalmente buscan algún destino exótico fuera de España. Este año, la cosa ha cambiado, como para el resto del mundo. Su destino ha sido Alicante.

Eso sí, no han prescindido del exotismo al que están acostumbrados gracias al Asia Gardens Hotel & Thai Spa, el exótico lugar que han escogido para disfrutar de estos días en familia. Como suelen hacer los hermanos en todas estas ocasiones, no han dudado en compartir algunas imágenes y eso nos ha permitido disfrutar del salto a la piscina más exótico de Mario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 6 Sep, 2020 a las 9:43 PDT

No ha sido el único de los hermanos que ha disfrutado de esa piscina que parece inmersa en plena selva amazónica. Su hermano Óscar también se ha dado un buen chapuzón. “Te veo tranquilo y tropical 💥😎”, comentaba su hermana Sheila sobre la fotografía que ha escogido. “💙 Peroooo queeee??!!”, añadía su chica, Begoña Vargas.

Y como no hay dos sin tres, Christian Casas también ha compartido su chapuzón en la piscina. “End of Summer @asiagardens 🙌🏻🙌🏻”, escribía junto a la imagen. Sus hermanos no han dudado en compartir sus comentarios. “Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves 🎶🎶”, escribía Sheila. “guaperaaaaaas”, le piropeaba Óscar. “Vaya vaya vaya...”, eran las palabras de Mario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Casas (@christian.casass) el 6 Sep, 2020 a las 7:57 PDT

Aunque si la cosa es presumir de cuerpo, la que se lleva la palma es Sheila que no ha dudado en compartir un par de fotos que dejan claro lo mucho que se cuida. “Aprovechando los últimos resquicios del verano 🌴🌞 #ViajeEnFamilia”, escribía junto a las imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Casas (@sheila.casas) el 6 Sep, 2020 a las 6:02 PDT

Y que conste que no ha sido un viaje de cuatro. Daniel, el hermano pequeño, también está disfrutando de este lugar paradisíaco. Y, por supuesto, no faltan los padres de todos ellos y alguna que otra pareja.