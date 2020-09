Ridley Scott, el futuro de Ellen Ripley y un nuevo xenomorfo: todo sobre el futuro de ‘Alien 5’

A pesar de la mala recepción de Prometheus y Alien: Covenant, Ridley Scott no ha cejado en su empeño de revivir el universo de Alien, el octavo pasajero. El cineasta, que actualmente se encuentra ultimando los detalles de postproducción de The Last Duel y estrenará el 10 de septiembre la serie de HBO Raised by Wolves, ha confirmado en una entrevista con Forbes que habrá otra película de la saga del xenomorfo alienígena. Y aunque no ha arrojado fechas ni detalles específicos, sí podemos hacernos a la idea de cómo (no) podría ser la historia.

"Está en proceso. Quisimos reinventar la rueda con Prometheus y Alien: Covenant. Si volveremos a eso o no me genera dudas porque Prometheus levantó la saga muy bien. Pero ya sabes, te haces preguntas fundamentales como 'el alien, el abrazacaras, el revientapechos... ¿Se han quedado sin fuelle? ¿Debes repensar toda la maldita cosa y quizás utilizar otro nombre para la franquicia? Esa siempre es la pregunta fundamental", reflexiona el cineasta, también autor de Blade Runner y Gladiator.

A pesar de los miedos de Scott a que el xenomorfo asesino no llegue a atraer a las masas tal como lo hizo en 1979 con Alien, el octavo pasajero y con su brillante secuela de 1986 dirigida por James Cameron, Aliens, el regreso, uno de los productores de la franquicia, Walter Hill, confirmaba hace unos meses que una quinta entrega del universo Alien estaba en marcha y que su compañía, Brandywine Productions, ya tenía una idea sobre la mesa.

De hecho, Hill publicó en junio una imagen con la primera página del guion de Alien V con el famoso eslogan de 1979: "En el espacio nadie puede escuchar tus gritos". Justo debajo aparecía otra frase que podría servir de pista para comprender las nuevas ideas que tienen para la saga: "En el espacio nadie puede escuchar tus sueños". ¿Significa eso que Alien 5 jugará con el concepto de realidad y sueño? ¿Cambiarán la línea temporal de la historia y dejarán el "pasado" para volver al "presente-futuro"? ¿Desaparecerán para siempre los horrendos hechos que presentaron las deplorables Alien 3 y Alien: Resurrección, que destruyeron completamente la trama construida hasta el momento?

Es difícil saberlo, y más con la falta de claridad de Ridley Scott. Sin embargo, la pregunta que más nos hacemos los fans es la siguiente: ¿Volverá Ellen Ripley? Alien pierde su esencia sin Sigourney Weaver. Aunque el reparto de las nuevas entregas dejó el listón muy alto, no hay nada como volver a la esencia original, que es de lo que más carecían Prometheus y, especialmente, Alien Covenant. Weaver dijo que quizás ya era tiempo para "dejar descansar" a Ripley, pero la insistencia de Walter Hill en que la actriz debería "reconsiderar" su participación en una nueva e hipotética película es admirable y quizás surta efecto, especialmente sabiendo que Ridley Scott está involucrado.

El problema viene por doble flanco: Weaver está inmersa en el rodaje de las múltiples secuelas de Avatar junto a James Cameron, y Ridley Scott, que ya tiene 82 años, ha dicho que este proyecto tiene previsión de montarse a medio plazo. Es decir, que si Scott y Brandywine Productions finalmente se atreven con una quinta entrega de la saga alienígena, deberán adaptarse al calendario de Weaver (en caso de que ella acepte) y reinventar la saga para que no suponga un fracaso de taquilla como Alien: Covenant, mientras que los seguidores de la troupe de la Nostromo deberemos esperar bastante. Quizás hasta 2024.