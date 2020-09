El momento ‘remember’ de Sam Neill y Jeff Goldblum durante el rodaje de ‘Jurassic World: Dominion’

No hay mejor manera de despertarnos el gusanillo por lo nuevo del universo Jurassic Park que con una buena dosis de nostalgia. Sam Neill y Jeff Goldblum, dos de las estrellas de la saga original que repiten en los papeles de Alan Grant y el doctor Ian Malcolm, han querido recordárnoslo con un tierno vídeo que Neill ha subido a su cuenta de Twitter.

En él vemos a los dos veteranos, de 72 y y 67 años respectivamente, cantando a dúo la canción I Remember You de Frank Ifield. Aunque no sabemos si se trata de un ensayo para una de las secuencias de la película (esperemos que no, porque la sincronización tienen que mejorarla) o, simplemente, de un momento de aburrimiento entre ensayo y ensayo, lo cierto es que ambos actores hacen muy buena pareja frente a la cámara y nos recuerdan por qué Jurassic Park sigue siendo una de las franquicias de acción más icónicas de los noventa.

Más allá de canciones y momentos nostálgicos, cabe recordar que tanto Goldblum como Neill formarán parte del reparto protagonista de Jurassic World: Dominion junto a Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia) y Bryce Dallas Howard (Black Mirror), quienes ya protagonizaron Jurassic World y Jurassic World: El reino caído, esta última dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Laura Dern, quien interpretó a Ellie Sattler en la trilogía original de Steven Spielberg, también volverá a retomar su papel de paleobotánica en apuros.

El estreno de Jurassic World: Dominion está previsto para el 11 de junio de 2021. El coronavirus ya ha tenido que retrasar varios meses el rodaje de la película. El equipo del director Colin Trevorrow esperó ansioso entre marzo y junio para volver manos a la obra, un parón que podría haber resultado letal para el calendario de Universal Pictures y Amblin Entertainment, las productoras.

Desconocemos si los efectos de la pandemia pueden provocar algún nuevo parón, pero de momento la fecha de lanzamiento en cines se mantiene intacta.