‘She Dies Tomorrow’: llega el primer thriller de la era COVID-19

"Voy a morir mañana", dice Amy. "No hay futuro para mí". A pesar de que está en la veintena y se encuentra bien de salud, el miedo y la paranoia la atosigan, convirtiéndola en caldo de cultivo de obsesiones y toda suerte de demonios interiores. Bienvenidos a She Dies Tomorrow, el primer thriller psicológico de la era COVID-19.

"Se trata de un personaje que trata de llegar a una catarsis", explica a NME la actriz protagonista, Kate Lyn Sheil (House of Cards), apodada por muchos la Meryl Streep del cine independiente. "Le queda un día de vida y podría hacer algo provechoso con ese tiempo, pero no consigue llegar a ello. Intenta llorar y no puede; intenta tener un momento especial, que la música la transporte a otro lugar, conectar consigo misma, pero es incapaz. Es un sentimiento muy humano", explica.

La descripción de la película es sencilla: "Amy piensa que morirá al día siguiente... y es contagioso". El miedo es el mayor virus y Jane (Jane Adams) también empieza a obsesionarse con lo mismo: le quedan pocos días de vida. Y aunque el coronavirus no es el hilo conductor directo de la trama, es un elemento omnipresente que parece llevar a los personajes al límite.

Estamos ante un thriller psicológico que entremezcla drama familiar con algunos tintes cómicos –lo ridículo de algunas situaciones y pensamientos paranoides es intencionado– y que, de momento, ha recibido muy buenas críticas por su ingenio, estilo hipnotizante y enfrentamiento al siempre polémico tema de la muerte.

She Dies Tomorrow (lit. Ella muere mañana) está dirigido por la cineasta indie Amy Seimetz, co-creadora de la serie The Girlfriend Experience y colaboradora habitual de Atlanta para la cadena FX. A la actriz Kate Lyn Sheil se le unen Jane Adams (Twin Peaks), Chris Messina (A dos metros bajo tierra) y Michelle Rodríguez (Fast & Furious), que tendrá un pequeño papel especial encarnando a una mujer llamada Sky.