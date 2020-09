Anabel Pantoja anuncia, en topless, que será la primera concursante del nuevo reality de Mediaset

Mediaset lleva varias semanas anunciando que tiene nuevo reality a punto. En esta ocasión, podremos seguirlo en Mitele Plus y de nuevo una casa y un famoso serán los protagonistas. Sola/Solo empezará a emitirse el 14 de septiembre y nos permitirá observar 24 horas a un famoso que vivirá en un pisito de 45 metros cuadrados en el que habrá 8 cámaras para no perder detalle.

Sálvame Tomate ha desvelado la identidad del primer habitante de este pisito que no es otra que Anabel Pantoja. “Estoy muy contenta con esta nueva oportunidad. Ya que en GH VIP me expulsaron la primera, ahora voy a demostrar de los que soy capaz. Estoy muy feliz con este nuevo programa”, asegura en el programa la sobrina de Isabel Pantoja.

No será su primera participación en un reality ya que ha pasado por Supervivientes, Gran Hermano Vip y El tiempo de descuento. Ahora podrá sumar uno más a su curriculum. Y ella misma ha hablado de la ilusión que le hace participar en sus redes sociales.

“¡¡POR FIN PUEDO GRITARLO!! 📺🎥 @solasoloreality 🎥📺 Espero poder daros grandes momentos y siempre con una sonrisa, perdona si algún día me levanto mal o tengo bajones... La primera vez que estaré en esas circunstancias pero 24h con vosotros. Echaré de menos a toda mi familia, y a mi gente pero intentaré pensar en ellos y en vosotros para aguantar lo máximo posible. Gracias a @mediasetcom @telecincoes por darme esta gran oportunidad 🙏🏼💃🏽🎉👏🏻📺🎥”, escribía en su Instagram al lado de un vídeo en el que podíamos verla en la playa aprovechando sus últimos baños de momento.

“Voy a estar en Solo, sola, el pisito de mitele PLUS. Ya sabéis, tenéis que acompañarme. Voy a estar hablando, cantando, cocinando y, sobre todo, haciendo deporte. Aquí me estoy despidiendo de mi playa y, sobre todo, lo que quiero es animaros, traer alegría a esta época tan mala”, compartía en un vídeo en el que podemos verla haciendo topless, eso sí, midiéndolo al detalle para no ver nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 7 Sep, 2020 a las 1:30 PDT

La cuenta atrás ha comenzado. ¿Te gustaría plantearle algún reto a la prima de Kiko Rivera?