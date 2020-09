La emotiva despedida de Aitana a su abuelo: “4 ángeles en el cielo”

Este lunes, 7 de septiembre, Aitana ha querido despedirse de su abuelo con una preciosa publicación en su cuenta de Instagram. Con una foto del cielo en tonos pastel resultado de un atardecer, la joven ha escrito el siguiente mensaje: “4 ángeles en el cielo. Te quiero yayo”. La intérprete de Teléfono decía adiós de esta manera tan especial a su abuelo.

Aitana también compartía en el post dos fotos junto a él. En la primera vemos al hombre besando a su nieta mientras ella lo abraza por la cintura; la segunda se trata de un selfie que se echó la cantante junto a él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 7 Sep, 2020 a las 4:32 PDT

Sin duda, un momento muy triste para la catalana, que no ha dudado en hacer referencia también al resto de sus abuelos en el post. Por supuesto, no han tardado en llegar los comentarios de apoyo. Tanto los fans como algunos compañeros de profesión no han tardado en enviarle el pésame a Aitana.

India Martínez: 🙏🏽🙏🏽 ❤️❤️

Noemí Galera: Beso grande, preciosa.

Rozalén: “Muchos besitos cariño…”

Agoney: “Lo siento muchísimo Aitana, un beso muy fuerte para ti y tu familia”

La cantante se encuentra en un momento profesional muy especial, terminando los últimos detalles de su segundo álbum de estudio que podría llegar antes de que acabe el año. Desde LOS40 le enviamos un abrazo muy grande a la artista.