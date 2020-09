La respuesta viral de una niña en la vuelta al cole hace pensar a los mayores

La vuelta al cole de los más pequeños en algunas provincias y durante la crisis del COVID-19 ha dado de qué hablar en los medios nacionales. Ante esta revolución mediática, las puertas de estos centros educativos se han llenado de cámaras que captan cómo los más pequeños se enfrentan al momento que muchos temían y otros esperaban.

Entre todas las palabras recogidas por los medios en estas últimas horas, destacan las de una pequeña de Valencia, cuya reflexión ha hecho pensar a los más mayores. Las declaraciones sobre el uso de la mascarilla, emitidas a través de la cadena pública valenciana À Punt, ya se han convertido en un nuevo meme de la era "pandémica".

"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa. Es mejor eso que morirse", dice la niña ante el micrófono. En cuestión de horas, el vídeo ha superado los 2,5 millones de reproducciones, 7.300 retuits y más de 21.000 "me gusta".

Els xiquets tornen al col•legi i el que passa a continuació et sorprendrà pic.twitter.com/DCeh2pyFFL — Jordi S. i Carbonell #OrgullValencià (@srcarbonell) September 7, 2020

Una reflexión que llega en tiempos de multas por fiestas privadas no permitidas, por la desobediencia en el uso de la mascarilla y por la escasa distancia de seguridad en algunos lugares públicos. No nos extrañaría que acabasen utilizando la frase de esta pequeña valenciana en alguna campaña contra el virus.

Y es que la vuelta al cole se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la semana. ¿Es seguro que los niños, aún respetando las medidas de seguridad, vuelvan a las clases? ¿Es recomendable impartir las clases -y recibirlas- desde casa? Sea como sea, la respuesta de esta niña parece haber llenado de risas un nuevo día de tensiones y polémicas.