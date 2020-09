Tamara Falcó confiesa lo que le decía su madre, Isabel Presyler, cuando ganó peso

El Hormiguero ha comenzado su decimoquinta temporada y ya hemos conocido a sus nuevos colaboradores. Carlos Iglesias, Twin Melody y… Tamara Falcó. Parece que la hija de Isabel Preysler le ha cogido el gusto a esto de la televisión. En MasterChef Celebrity no le fue nada mal, veremos qué tal junto a Pablo Motos. Bueno, junto a Pablo Motos y Juan Val y Nuria Roca con los que formará una tertulia.

La apariencia siempre ha sido una cualidad de su familia y, la verdad, no debe ser fácil ser heredera de Isabel Preysler, todo un icono de estilo, belleza y buenas maneras. El listón lo tiene alto. Pablo Motos no ha dudado en mostrar algunas de sus fotos de verano en la que podíamos ver el estupendo cuerpo que ha lucido en bikini.

“Yo quiero saber tus trucos. Algún truco bueno porque hace tres años tenías un problema de tiroides y entonces cogiste un poco de peso, pero ahora estás espectacular”, le decía el presentador sobre el momento en el que llegó a engordar 15 y 20 kilos.

Tamara no ha dudado en desvelar el comentario que le hacía su madre en aquellos momentos: “Según mi madre, que cuando sonreía no se me veían los ojos. Decía: ‘¡Ay! ¡Sí! ¡Pobrecita! No se te ven los ojos’”. Pero bajó de peso en un momento de mucho estrés emocional y volvió a sus “dietitas”.

Aunque asegura que discute mucho con su madre y que ve como algo inalcanzable ser la heredera de su madre, sí comparte alguna obsesión con ella: "Nos obsesiona el papel. Miramos el tacto, el olor, el color...", ha desvelado. Por lo visto Preysler tiene un armario lleno de papel. "Ella tiene el mejor".

Ver esta publicación en Instagram Mami 🤍 Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 3 May, 2020 a las 4:46 PDT

No es la única curiosidad que ha desvelado durante la entrevista. Ahora sabemos que Mario Vargas Llosa se acaba de comprar un móvil que solo utiliza para hablar con su amor y que no envía whatsapp. Y, además, cada Navidad, en su casa siempre hay una pirámide de Ferrero Rocher como la del anuncio.

Por cierto, que, la nueva colaboradora está últimamente en modo nostálgico con la familia. De hecho, antes de su visita a El Hormiguero publicó una foto de la infancia junto a su hermano, Enrique Iglesias. “35 años después, el mismo sentimiento”, escribía al lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 6 Sep, 2020 a las 3:19 PDT

Una foto que demuestra que pese a las distancias físicas que hay en la familia, siguen igual de unidos que siempre.