Dafne Fernández y Blanca Romero muestran su desconocimiento sobre Abba en ‘Pasapalabra’ y las redes arden

Pasapalabra sigue siendo un programa de descubrimientos. El de grandes concursantes, el de famosos en un contexto que no es el suyo y el de las grandes lagunas de conocimiento que a veces nos sorprenden en alguno de ellos. Bueno, seamos benévolos, más que lagunas, esperemos que sean los nervios de estar en un concurso. Más que nada porque no queremos pensar que Blanca Romero y Dafne Fernández no sean capaces de reconocer el famosísimo Waterloo de Abba.

Como bien sabe todo el que ha visto el programa en alguna ocasión, hay una prueba en la que uno de los famosos del equipo se enfrenta a otro de los famosos del equipo contrario para demostrar su buen oído. Suena una famosa canción y tienen que reconocerla para ganar tiempo para sus concursantes.

El caso es que Blanca Romero y Dafne Fernández fueron rivales en esta prueba. Empezaron a sonar las notas de la canción y no hubo manera. Incluso Blanca llegó a decir que se trataba de Rock and roll en la plaza del pueblo de Tequila, nada más lejos de la realidad.

El caso es que el presentador les fue dando pistas. Ni saber que la letra decía I feel like win when I lose o que el título era el mismo que el de una famosa batalla de Napoléon les sirvió, a ninguna de las dos, para acertar con el Waterloo de Abba, todo un clásico.

Ante semejanza ultranza al grupo sueco más famoso de la historia, las redes no pudieron evitar convertir a las dos actrices en blanco de sus burlas. Llegaron a ser tendencia.

Está claro que esto de participar en los concursos de cultura general nos desvelan mucho sobre los famosos. Comprobadísimo lo tenemos en Gran Hermano, pero es que, en Pasapalabra, también nos llevamos alguna que otra sorpresa.

Desde luego, Dafne es consciente del gran error que ha cometido y no ha dudado en tirar de humildad y reconocer que deberían matarla por no haber sido capaz de acertar con la canción.

Eso sí, seguro que a partir de ahora Blanca y Dafne van a reconocer la canción nada más escuchar la primera nota… o no, que nunca se sabe.