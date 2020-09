Justin Bieber comparte su opinión sobre BTS

Es un hecho que la música de BTS no ha pasado desapercibida para todo el que la haya escuchado. Quizás haya acabado en un segundo plano porque no forma parte de tus gustos musicales, pero lo que es seguro es que de alguna forma u otra te ha impactado. Y si no que se lo digan a Justin Bieber, que no ha podido esconder su asombro por el fenómeno en que se han convertido.

En una entrevista con E! Online, el canadiense ha compartido su opinión sobre esta exitosa banda, y sobre cómo su canción Dynamite ha irrumpido en las listas de éxitos y ha batido récords alrededor del mundo. "Si alguien sabe cómo hacer historia es BTS, el grupo de K-Pop que ha estado vendiendo millones de discos alrededor del mundo y que generó un cambio en la industria musical global", explica.

El intérprete de Yummy repasa el aterrizaje de la banda surcoreana en el mercado internacional, desde su aparición en Times Square de Nueva York para dar la bienvenida al año hasta su actuación en la Grand Central Station de la misma ciudad para presentar su nuevo sencillo.

Pero el lanzamiento de Dynamite tampoco ha pasado desapercibido para el cantante, con el que asegura que "siguen batiendo récords". "El videoclip es el que más visualizaciones tiene en un día en la historia de Youtube y es el vídeo más comentado de la plataforma", señala.

Según Bieber, el éxito de este tema se debe al lenguaje en el que se interpreta. Se trata de la primera canción en inglés del grupo, lo que ha facilitado su aterrizaje en las radios de Estados Unidos y su fuerte impacto en las listas internacionales. Eso sí, asegura que BTS nunca abandonará su idioma natal, pues "forma parte de su arte".

Y tú, ¿también has caído en los ritmos disco de Dynamite?