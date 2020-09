DJ Nano: “Estar en LOS40 es para mí como estar en el Real Madrid o en el Barça”

Este sábado, 12 de septiembre, DJ Nano se estrena como presentador en World Dance Music en LOS40. El artista, que es uno de los nombres de la música electrónica más importantes de nuestro país, se convierte así en la nueva cara del programa dance más importante del mundo hispano.

Para hablarnos de este proyecto, de cómo será el primer programa, de las novedades y de los nervios, DJ Nano se ha conectado al Instagram Live de LOS40 este martes para charlar con Dani Moreno ‘El Gallo’, al que le une una bonita amistad desde hace años.

“El primer recuerdo que tengo de LOS40 es el World Dance Music, la verdad. No lo digo por decir, pero lo recuerdo con Fernandisco. Lo recuerdo como fan, grabando aquellas canciones que solo se podían escuchar en la radio en aquel momento”, empieza diciendo el artista.

DJ Nano, el nuevo presentador de World Dance Music / LOS40

Tal y como confiesa a Dani, se encuentra muy muy ilusionado con ponerse al frente del programa:

“Estoy muy nervioso. Se lo estoy contando a todo el mundo que me encuentro. Desde que se me propuso ponerme a los mandos de esta nave, las mariposas no han hecho más que crecer. Yo soy un amante de la radio. No soy un locutor profesional, pero soy un gran admirador. Cuando a un DJ profesional se le ofrece ponerse al cargo de este programa, que es todo un referente en el mundo hispano para la industria, uno no se lo cree”

60 minutos muy intensos

Además, DJ Nano ha contado algunos de los cambios que habrá en este programa: “El formato del programa cambia. De momento va a ser 60 minutos. Eso sí, van a ser muy, pero que muy intensos”. Además, el artista ha asegurado que va a llevar de alguna forma sus famosas sesiones de Oro Viejo, donde pincha grandes clásicos de la música: “Uno de los momentos de World Dane Music será cuando rescatemos un tema antiguo para el momento Oro Viejo”.

El DJ también ha querido mandar un mensaje a su predecesor, el presentador Luís López: “Quiero mandarle un mensaje enorme de cariño por todas las horas de baile que nos ha regalado. Le tengo mucho cariño”.

Cuando le ofrecieron ponerse frente al programa, Nano no se lo podía creer: “Fue en una comida. Ahí me soltaron la bomba. Yo soy un chico muy pasional, pero emocionarme de lágrima no me pasa mucho. Fue muy emocionante. Es que para mí estar en LOS40 es estar en el Real Madrid o en el Barça. Llegar ahí es brutal”.

Pasión y personalidad, lo que de verdad importa

Además, el DJ ha querido mandar un consejo para todas aquellas personas que están empezando ahora en el mundo de la electrónica:

“Yo creo que hay que formarse, y tener mucho respeto a la profesión de la radio y del DJ. Que estudien su historia y que indaguen mucho. Una cosa muy importante es que tengan personalidad, que hagan lo que les salga del corazón. Creo que la personalidad en este tipo de profesiones es fundamental. Hay que hacer las cosas con pasión”.

Más allá de esta nueva faceta de presentador en la radio, DJ Nano también tiene otros proyectos entre manos, tal y como nos ha confesado: “Uno de ellos también tiene que ver con la comunicación, pero no es nada de radio. También he hecho mucha música, que tengo que perfilar. La próxima canción saldrá en octubre y tengo muchas ganas de enseñarla”.

Sin duda, DJ Nano ha llegado a LOS40 para hacernos bailar al ritmo de la mejor música. ¡Bienvenido a la familia! No te pierdas su debut en la radio el próximo sábado, 12 de septiembre, a las 22:00 en World Dance Music.