Stephen King sobre lo nuevo de Don Winslow: “No se puede pedir un entretenimiento más emocionante”

“No se puede pedir un entretenimiento más emocionante”, asegura Stephen King sobre Rotos, la nueva publicación de Don Winslow, uno de los autores más prolíficos de la ficción criminal.

Salvajes fue llevada al cine por Oliver Stone y la trilogía El poder del perro, El cártel y La frontera se va a convertir en una serie de FX. Son los antecedentes de un autor con más de 20 novelas publicadas que ahora presenta Rotos.

Son seis inquietantes e intensas novelas cortas en las que regresa a los temas que conforman su sello de identidad: el crimen, la corrupción, la venganza, la justicia, la pérdida, la traición, la culpa y la redención... y todo bajo ese estilo que plantea historias humanas, con humor y drama.

El asesinato del hijo de una telefonista de la policía, una cadena de robos de joyería, un chimpancé que se da a la fuga con un revólver, un surfero para encontrar a otro surfero que se salta la libertad bajo fianza, las ganas de expandirse de unos empresarios del cánnabis hidropónico o los ilegales que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos son las tramas de estas nuevas historias.

Stephen King recomienda 'Rotos' de Don Winslow. / Foto cedida por la editorial

“El gran dilema en la vida de un escritor no es que haya pocas historias que contar, sino que hay demasiadas. Durante la mayor parte de mi carrera he sido una especie de corredor de maratones literarios, escribiendo libros largos y épicos que abarcaban continentes y décadas, libros que necesitan muchos años para ser escritos. Han sido gratificantes y estoy orgulloso de haberlos escrito, pero esto hizo que otras ideas quedarán postergadas, historias que a lo mejor no son épicas, pero sí son atractivos relatos con personajes intrigantes concentrados tanto en el espacio como en el tiempo”, explica el autor sobre lo que le ha llevado a escribir estas seis novelas breves.

“Me encanta la intensidad de este formato literario”, asegura, “exige tensión, economía en la escritura y aun así deja espacio para personajes ricos, diálogos potentes, incluso a ciertas extravagancias y humor”.