Tamara Gorro involucra a toda su familia en el lanzamiento de su nuevo libro

Entre sentimientos es el nuevo libro de Tamara Gorro que parece haberse enganchado a la literatura de auto ayuda. Hacer terapia contigo mismo en busca de las energías más positivas es el objetivo de este nuevo trabajo del que se siente tan orgullosa.

“Desde que tengo uso de razón, llevo a cabo, cada día, los valores y educación que me inculcaron. Entre ellos siempre estuvo presente, ayudar a quien lo necesite, ya que nunca sabes cuando tú podrás necesitar de ellos”, ha empezado escribiendo en redes sociales junto a un vídeo en el que podemos comprobar que ha implicado a toda su familia en el lanzamiento.

“Hace más de quince años descubrí una de mis pasiones, la escritura. Me evadía, me permitía desahogarme y a la vez expresar todo aquello que necesitaba. Pero de repente, surgió la oportunidad de plasmar todas esas sensaciones con la gente, en un primer libro y en un segundo...”, continua. Ahora le llega el turno al tercero.

“Hoy, abro los ojos y me encuentro con otro sueño hecho realidad, una tercera ilusión, un nuevo libro. Esto no es un éxito, es una de las mayores gratificaciones que las personas me pueden hacer sentir. Porque a través de mi escritura, los lectores me sienten cerca y en muchas ocasiones les sirvo de ayuda”, explica sobre lo que obtiene con la escritura.

“No me considero escritora, soy una persona adicta al contacto con la gente y esta es una forma maravillosa de hacerlo. Gracias por permitirme estar cerca de vosotros de alguna manera, gracias por elegirme”, añade.

Ahora que el libro está en la calle, toca que los lectores se empapen de sus enseñanzas: “Disfrutar de las emociones positivas y superar las negativas. Y quien decida empezarla, solo os pido un favor, centraros en vosotros y por supuesto, sentir mi mano agarrada a la vuestra. Porque el ser humano está repleto de sentimientos, pero ahora es el momento de gestionarlos”.