Kim Kardashian anuncia el final del reality de su familia después de 14 años de emisión

El que más o el que menos ha oído hablar del reality de las Kardashian. Ese escaparate de la vida más íntima de una familia que no ha sentido ningún pudor en compartir los momentos buenos, pero también los malos de su día a día que dista mucho del de cualquier ciudadano medio.

Parecía imposible que llegara a su fin, pero ha sucedido y Kim Kardashian no ha perdido la oportunidad de dirigirse a los millones de fans que han seguido sus andanzas casi como si fuera un ritual de culto.

“A nuestros increíbles fans: Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians”, empezaba su carta abierta a todos esos seguidores que han ayudado a convertirla en la celebridad que es hoy en día.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos los que nos habéis visto durante todos estos años, en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, continuaba sobre lo que ha compartido los últimos años.

No ha dudado en dar las gracias a las personas y empresas que apostaron por ellas, especialmente Ryan Seacrest que creyó en ellas desde el principio. Y ya hay fecha de despedida: “Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021”.

Es consciente de lo mucho que le ha dado el programa: “Sin las Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han visto y me han apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim”, terminaba su carta abierta de despedida.

Su hermana Khloe Kardashian ha compartido las mismas palabras y ha añadido una valoración personal: “Estoy muy agradecida con todos los que nos han apoyado y han estado ahí todo este tiempo. Estoy demasiado emocionada para expresarme completamente en este momento. Mi publicación cursi llegará pronto. El cambio es difícil pero también necesario a veces❤️💔❤️💔 Os amo a todos. ¡Gracias por los recuerdos!”.