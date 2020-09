‘El príncipe de Bel Air’: Will Smith confirma dos temporadas de la versión dramática de la serie

Llevamos un tiempo hablando de El príncipe de Bel-Air y no en plan nostálgico recordando la serie y lo que supuso en los ’90, sino por la nueva versión dramática en la que ya se está trabajando. Sabíamos que Will Smith estaba detrás del proyecto, aunque todavía no teníamos todos los detalles. Poco a poco los vamos conociendo.

“Hace 18 meses, un joven cineasta de Kansas City @cooperfilms subió un video a YouTube que reimaginaba The @freshprince of Bel-Air para el presente como un DRAMA. Todos me lo enviaron. Fue sobresaliente”, escribía en redes Will Smith sobre el origen de todo este nuevo proyecto.

Una nueva versión que no había estado en sus planes: “NUNCA había imaginado volver a visitar a la familia Banks de esta manera. Sabíamos que esto era especial, así que llamamos a @ryokanproductions y le pedimos que liderara el equipo (escribió en The Wire) y dijo ¡SÍ!”.

El proyecto empezaba a tomar forma y había ya un equipo centrado en sacar adelante esta nueva versión: “Meses de escribir, desarrollar y lanzar ... y ahora está sucediendo. Bel-Air recibió un pedido de DOS TEMPORADAS, debutando en 2021 en el servicio de transmisión de @ nbc @peacocktv. Morgan Cooper y Chris Collins, ustedes son LA VERDAD!!”.

Está claro que el debut de esta nueva versión llega a lo grande con dos temporadas ya confirmadas. El actor ha compartido el momento en el que daba la noticia al director y productor de la serie que no han ocultado su alegría. Ahora que ya hay fecha de salida podemos asegurar que ha comenzado la cuenta atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 8 Sep, 2020 a las 12:00 PDT

Por cierto que este anuncio llega justo un día antes de que HBO emita un espisodio especial de la serie para intentar atraer a los fans a su plataforma. Nos permitirá ver reunido al elenco original.

Y para los que se fijan en los detalles, en el vídeo vemos a Will Smith sentado en una mesa sobre las que hay varias botellas de agua bien colocadas y visibles. Una manera de apoyar la empresa de su hijo Jaden que apuesta por el medio ambiente. Está claro que es un hombre de negocios que lo controla todo.