Armie Hammer y Lily James son los De Winter que el siglo XXI necesitaba en Manderley

En 1940 Alfred Hitchcock viajó de Reino Unido a Estados Unidos para demostrar que era capaz de superar una prueba de fuego en Hollywood: dirigir Rebeca, adaptación de una novela de Daphne Du Maurier centrada en el turbio triángulo compuesto por la nueva esposa del aristócrata Maxim de Winter, el propio señor De Winter y una celosa ama de llaves, todos ellos envueltos en un inquietante halo de misterio en las altas instancias de la burguesía inglesa. La película, que estuvo protagonizada por Joan Fontaine y Laurence Olivier, fue todo un éxito y catapultó la carrera del cineasta.

Ochenta años después, inmersos en la era del remake y la secuela, extrañaba que uno de los grandes estudios de cine no hubiera cogido la historia de Du Maurier y la hubiese reciclado en un nuevo producto acorde a nuestros tiempos. Porque por muy moderna y aterradora que pudiera ser la versión de Hitchcock, el retrato que hacía de la nueva señora de Winter –sensiblera, algo sumisa– ha quedado obsoleto (aunque algunos teóricos posteriores hicieron una lectura feminista y hasta lésbica de la película).

Para quienes no conozcáis la trama de Rebeca, la sinopsis oficial reza lo siguiente: "Tras un arriesgado romance en Monte Carlo con el viudo Maxim de Winter (Armie Hammer), una mujer recién casada (Lily James) llega a Manderley, la imponente hacienda de su marido en la costa este de Inglaterra. Joven e ingenua, comienza a adaptarse a su nueva vida, pero se encuentra luchando constantemente con la sombra de la primera esposa de Maxim, la elegante Rebeca, cuyo legado se mantiene vivo gracias a la siniestra ama de llaves de la mansión, la señora Danvers (Kristin Scott Thomas)".

Lily James ha venido a cambiar las tornas y Netflix promete que esta nueva versión de Rebeca, que hoy presenta su primer tráiler, pondrá en el lugar que merece a "la señora" del aristócrata Maxim de Winter. "Las mujeres no son necesariamente el sexo débil", dejó caer en una entrevista la actriz protagonista, por lo que esperamos que esta película dirigida por Ben Wheatley introduzca el concepto de empoderamiento femenino y cambie la actitud –quién sabe si la trama– de los personajes.

También resulta especialmente simbólico el cambio que da el señor Maxim de Winter. Aquel imponente prototipo de hombre alto, fuerte, frío, distante y, quizás, algo flemático al que dio vida Laurence Olivier –no es una de las actuaciones más recordadas de su carrera, principalmente porque él y Joan Fontaine no se soportaban– ha sido sustituido por el del chico guapo, vital y sensible que parece ofrecer, a priori, Armie Hammer, a quien ya vimos en Call Me By Your Name.

Sin embargo, quien más sorprende es Kristin Scott Thomas, que encaja perfectamente en el personaje de la señora Danvers: desequilibrado, obsesivo, celoso e inquietante, el mayor escollo al que deberá hacer frente la señora De Winter en su nueva vida.

Rebeca se estrenará en Netflix el próximo 21 de octubre de 2020.