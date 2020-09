Mario Casas también volverá a ‘Los Hombres de Paco’: lo que ha explicado de su Aitor

Era una de las ausencias más sonadas en el regreso de 'Los Hombres de Paco' a Antena 3 pero finalmente... ¡Mario Casas también volverá!

Lo ha confirmado él mismo a varios medios, explicando que a causa de los proyectos que tenía, hasta ahora no había podido asegurar su participación en la ficción. Pero, tras la llamada de Luis San Narciso no ha podido negarse: "El director de casting que me dio la oportunidad con los primeros trabajos que hice, que confió en mi para Sin miedo a soñar, Los hombres de Paco, la mayoría de trabajos, sobre todo en televisión". "Es también una persona que lógicamente no le puedo decir que no", explicó en Telemadrid.

Por lo que su Aitor Carrasco volverá a la vida, aunque él aún no sabe de qué manera: "Es verdad que era muy niño, no tengo ningún tipo de información de cómo voy a volver, en qué situación va a estar Aitor. Qué ha pasado con él, qué ha sido de su vida".

Por lo que, aunque no sabe "muy bien qué van a escribir" añade que va "a ir feliz".

¡Hoy hace 10 años que aparecía @mario_casas_ por primera vez como Aitor Carrasco en #LHDP! RT si tu también le echas de menos❤ pic.twitter.com/gxvDNZy62C — Mario Casas World (@MarioCasasWorld) March 21, 2017

Nosotros, para ir calentando motores, recordamos algunas de sus escenas junto a Michelle Jenner. Porque aunque la historia de Sara y Lucas era insuperable, la de Sara y Aitor no se quedó muy atrás.