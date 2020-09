Confirmado: ‘After’ tendrá tercera y cuarta parte

Los fans de la saga After están de suerte: Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, quienes interpretan a Tessa y Hardin en la ficción, han confirmado a través de una videollamada en Instagram que habrá una tercera y una cuarta película basadas en la saga literaria de Anna Todd. No es una noticia inesperada dada la buena recepción de la cinta, pero es un consuelo que las dos estrellas de After lo expongan públicamente para sacarnos de dudas.

Aún no están confirmados los títulos, aunque presumiblemente serán After 3: Almas perdidas y After 4: Amor infinito, igual que los libros de Todd. Por supuesto el reparto repetirá y estará encabezado por Langford y Fiennes-Tiffin. "Estamos emocionados con las reacciones de la segunda película", explica él. "Tenemos una buena noticia", le sigue ella, "finalmente podemos deciros que la tercera y la cuarta película están en proceso de producción", dice la pareja protagonista.

Un bombazo que ha sentado fenomenal a la mayoría de fans, que han contestado con comentarios del estilo "¡No puedo controlar lo que siento! ¡Vamos a tener una tercera y una cuarta parte!", "Estoy llorando como un bebé" y "Estoy emocionadísima tras escuchar esto. ¡Me hace tan feliz!".

After. Aquí empieza todo lleva acumulados ya más de 160.000 espectadores en España, lo que la convierte en uno de los estrenos más rentables de la temporada. A día de hoy ha conseguido recaudar en todo el mundo más de 10 millones de dólares, por lo que en menos de una semana conseguirá recuperar la inversión. Ha sido tal su éxito que ha llegado a arrebatar el primer puesto a Tenet, la épica cinta de ciencia-ficción de Christopher Nolan.

Dada la buena acogida, la productora ha decidido seguir adelante con la saga After y llevar al cine el resto de novelas de Anna Todd. Y aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, esperamos que para 2022 ambas estén disponibles. Aún queda mucho romance por delante.