Mario Casas se confiesa: Escenas sin camiseta y miedo escénico

El chico guapo que iba de malote en Tres Metros Sobre el Cielo ha cambiado mucho estos últimos años. Ahora, va buscando papeles que sean un reto para él. Su objetivo, dejarse la piel en lo que hace. Mario Casas está presentando El Practicante, su nueva película y una superación personal. Un thriller que podremos ver el 16 de septiembre en Netflix.

El actor, que encarna a un psicópata en este proyecto, ha confesado a Madmenmag que llamó a su psiquiatra para que le “diera más datos de cómo son estas personas”. Así podría saber “cómo son, qué procesos mentales tienen, qué rasgos tienen…” ya que para él es “importante saber de qué se habla”. Asegura que “tenemos asociados a los psicópatas con la ficción, pero al final muchos están sumergidos en la sociedad y muy cerca de nosotros. Un vecino, tu primo, un amigo…”.

Hablando de sus anteriores películas, era inevitable no hablar de sus (numerosas) escenas sin camiseta. Ahora el gallego asegura que lo seguirá haciendo, “siempre que haya una justificación”. Y es que en El Practicante también aparece sin ella, pero apostamos que nada tiene que ver con su etapa de Tengo Ganas De Ti. También aprovechó para hablar de su experiencia en El Barco y en Los Hombres de Paco que, por cierto, ya se ha empezado a grabar.

Tal vez la confesión más sorprendente fuera la siguiente. “Tengo un miedo escénico terrible con el teatro, esa es la realidad. Me da pavor ponerme delante de la gente”. ¡Increíble, propias palabras de Mario Casas! Y es que, admite que todo puede venir de un trauma infantil: “Cuando era pequeño en los talleres de teatro que había en el pueblo me quedé en blanco recitando unos poemas. A lo mejor me quedé ahí, con ese trauma. Me da miedo el teatro, es eso”.

Así es el Mario de ahora. Un workaholic que busca personajes inquietantes y que no le dan miedo los cambios físicos. ¿Cuál será el veredicto de El Practicante?