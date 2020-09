Nek y Laura no está: el amor enfermizo y obsesivo que cambió su vida

Han pasado 23 años desde que Nek consiguiera por primera vez en su carrera musical el primer número 1 en LOS40. Lo hizo con Laura no está, la historia de un amor enfermizo y obsesivo que cambió su vida.

Un amor del que no reniega porque "me cambió la vida… gracias a esta canción, España me adoptó". Laura existió realmente, aunque nunca se ha desvelado su identidad, y su marcha le partió el corazón a Nek. Con el tiempo, y con la herida más que cicatrizada, el italiano decía en LOS40: "Desapareció. Es mejor, porque si no desaparece tengo que cambiar el tema. Mejor que se vaya, que se acabe".

Nek se convertía así en el cuarto artista italiano que en 1997 alcanzaba el nº 1. Anteriormente lo habían hecho Eros Ramazzotti (con La aurora), Laura Pausini (con Las cosas que vives) y Paolo Vallesi junto a Alejandro Sanz (con Grande). Inició su carrera en 1992, pero el triunfo internacional le llegó en 1997 gracias al sencillo Laura non c'è, que en España se convirtió en todo un éxito bajo el título Laura no está. Fue nº 1 de Los 40 Principales el 13 de septiembre de 1997.

El origen de Laura no está

Laura non c'è se incluyó en la reedición del cuarto álbum de Nek en Italia, titulado Lei, gli amici e tutto il resto (1997). De este álbum se grabó una versión en español llamada Nek de la que se extrajo como primer sencillo Laura no está. Fue su debut en España y en América Latina y marcó un punto de inflexión en su carrera.

Filippo Neviano tenía 25 años cuando se dio a conocer en España. Nacido el 6 de Enero de 1972 en Sassuolo, ciudad industrial de la provincia de Módena, había empezado a tocar la batería y la guitarra a los 9 años. Después de pasar por varias bandas (Winchester, White Lady), es en 1992 cuando publica su primer álbum, “Nek”, y nace su nombre artístico.

En sus comienzos, al italiano no le gustaba cómo sonaba su nombre real, Filippo, y pensó que necesitaba un alias con el que se sintiera identificado. Nek tenía "un sonido corto que se recordaba bien. Me pareció ideal". Además, "su sonido es muy parecido al de la batería". Años después, cambió de opinión y empezó a gustarle más Filippo que Nek: "no me imagino que a los 40, la gente me llame Nek". En 2017 reivindicó su nombre de pila cuando llamó "Filippo Neviani" a su undécimo álbum de estudio.

En 1996, después de firmar con Warner Music, lanzó su cuarto álbum Lei, gli amici e tutto il resto. En esa primera edición, no aparecía Laura non c'è. Tampoco Sei grande. Ambos temas se incluyeron en una reedición del álbum a principios de 1997.

El italiano presentó la demo de su nueva idea a Máximo Giuliano (director general de Warner Italia) e inmediatamente causó sensación. Junto a Antonello De Sanctis y Massimo Varini creó la letra y la música. Las encargadas de hacer la adaptación para el mercado español y latinoamericano fueron las hermanas sevillanas Nuria y Raquel Díaz que hasta ese momento eran unas completas desconocidas en el sector musical. Laura no está vendió lo invendible.

Como decíamos al principio, Nek ha dejado siempre claro que se trata de una canción autobiográfica. También afirma que, aunque no estaba sufriendo por ella en momento de componer, sí la tenía muy presente en su memoria. Laura no está es la historia de un joven que vive atormentado, recordando a la mujer que ya no está, pero a la que sigue amando y no consigue olvidar. Es un amor enfermizo, y así se lo confiesa a su nueva pareja, a quien pide que "llene su espacio".

"La famosa Laura existió, pero naturalmente no se llamaba Laura, era una de tantas historias que un chico de veinte años, como yo, ha tenido en su vida, como la mayoría de los chicos de veinte años. Laura fue un amor pasajero, pero intenso. De los que recuerdas y que no quieres que termine. ¿Cuántas Lauras han tenido los chicos y las chicas, y cuántas tendrán en un futuro?. Es una historia muy normal que ha tenido la fuerza de tocar muchos corazones, puede que mucha gente pensara que Nek había vivido su misma experiencia, eso fue parte del éxito, al igual que magia completa. La canción justa, en el momento justo, en el San Remo justo, con la justa melodía. Una parte se puede explicar, la otra está escrita en el destino" explicó a Generación Fénix un 6 de marzo de 2020.

En Febrero de 1997, Nek presentó Laura non c'e en la 47º edición del Festival de San Remo, en el Teatro Ariston. No ganó. El dúo Jalisse resultó victorioso con la canción “Fuimi di parole” (Raudales de palabras). Irónicamente, mientas la canción ganadora apenas tuvo repercusión comercial, el tema de Filippo arrasó. Fue entonces cuando Warner decide reeditar el cuarto álbum de Nek incluyendo dos nuevas canciones: Laura non c'è y Sei grande, y a continuación, se publica la versión en español, titulada "Nek" (1997)

Tony Aguilar y la presentación de la versión en italiano

Pero si a alguien agradece Nek el éxito de “Laura no está” es a Tony Aguilar y a Los 40 Principales: "Recuerdo que en España la emisora más importante, Los 40 Principales, puso Laura no está en versión Italiana. Fue mi amigo Tony Aguilar, un famoso locutor, quien puso la canción. Tuvo tal repercusión que dos meses después tuve que volver al estudio para grabar Laura no está y Tu nombre, pero esta vez en Español, porque la gente lo pedía insistentemente" explicó Nek a Generación Fénix en la citada entrevista.

El enorme éxito de Laura non c'è impulsó las ventas del álbum Lei, gli amici e tutto il resto (reedición), que fue 6 veces platino, vendiendo más de 600.000 copias solo en Italia. Después del éxito obtenido en España donde superó las 300.000 copias, dio el salto a Latinoamérica: México, Colombia, Brasil... donde su música también obtuvo una tremenda acogida.

Ver esta publicación en Instagram Into the sound!! Una publicación compartida de Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) el 4 Jul, 2013 a las 9:24 PDT

Tanto el single como el álbum tuvieron éxito en Suiza, Bélgica, Austria, Portugal, Suecia, Finlandia, Francia o Alemania. Supuso la consolidación de Nek como artista internacional. Principalmente, cuando salió en América Latina. En Argentina, Laura no está fue un gran hit y tanto el tema como él álbum llegaron al Disco de Oro en muchos países. En México se vendieron 100.000 copias del álbum

El videoclip de Laura no está, dirigido por Riccardo Struchil, supera los 92 millones de visualizaciones (en su versión en español). Primeros planos de Nek, triste y enfadado, se alternan con imágenes de dos mujeres. Una de ellas, Laura, y la otra su pareja actual quien, a pesar de ofrecerle todo su cariño, no obtiene respuesta.

En España, Nek estuvo nominado a un Premio Amigo que convocaba por primera vez la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE). En Agosto de 1998, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, le entregó el premio IFPI Platinum, por superar un millón de discos vendidos en toda Europa de Nek.

"Es como un fantasma que le persigue a través del tiempo, su escalera hacia la fama. El nombre de Laura le acompaña permanentemente, a pesar de que en su vida ya no es más que un lejano recuerdo… Si bien él ha logrado olvidarla -tras aquellos primeros intentos fallidos que describía en la canción que en 1998 dio la vuelta al mundo-, sus seguidores no lo han hecho. Veinte años atrás, cuando plasmó su dolor y la imposibilidad de seguir adelante sin esa misteriosa mujer, no se imaginaba que aquel tema iba a desafiar de esta manera el paso del tiempo… Nek sólo se limita a decir de esa intrigante mujer que es una persona que, años atrás, formó parte de su vida. ‘No me cansa que me consulten por ella, me gusta'" explicó a ABC.

Lógico si entendemos su dimensión mundial: Laura non c'é, Laura no está, Laura is away, Laura, Laura ist fort, Skepsou kala, Voor altijd...