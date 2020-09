Parece que fue ayer cuando los hermanos Gallagher destruían Oasis desde dentro y empezaban a criticarse y lanzarse indirectas hirientes a través de las redes sociales. Liam y Noel marcaron varios hitos en la música, especialmente en el britpop, estilo del que fueron grandes profetas, y aún hoy en día sus fans sueñan con un posible reencuentro. Pero parece que ni con una pandemia por el medio podremos verlo.

El próximo 2 de octubre se celebrará una efeméride muy importante para los hermanos. Se trata de los 25 años de la publicación de (Whats’ the Story) Morning Glory?, el segundo y más exitoso álbum de estudio de la banda británica. Este álbum significo un rotundo éxito a nivel mundial. Hasta el día de hoy, ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo.

Para celebrar esteaniversario, Oasis publicará una edición limitada de este gran disco que cambió su carrera para siempre. Será una edición en vinilo remasterizada del disco publicado en octubre de 1995, lque incluirá dos LP de color plateado, formatos de ‘Picture disc’, casettes, y más material con contenido inédito y original que la banda inglesa creó en esa época. Todas estas ediciones se pueden encargar a través de la web oficial de Oasis.

El disco fue grabado en 15 días, y se convirtió rápidamente en el principal en la historia de Oasis, pasando por delante incluso de su albúm debut, Definitely Maybe (1994). En este trabajo se incluyeron algunos hits inmortales como Wonderwall, Champagne Supernova o Don't Look Back in Anger.

Así será la reedición de ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ de Oasis por sus 25 años

Para muchos fans y críticos musicales, (What's the Story) Morning Glory? representa un paradigma dentro del movimiento del britpop, dentro de la batalla que el grupo libró contra Blur para constituirse en la banda más importante dentro del movimiento. Además de ser uno de los discos más vendidos de la historia de Reino Unido, siempre nos quedará la música de Liam y Noel para disfrutar de su obra mientras esperamos que aprendan a limar sus asperezas y vuelvan a trabajar juntos. Lo cual, sinceramente, dudamos mucho que pueda ocurrir.