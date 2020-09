Maya Hawke, la hija de Uma Thurman, y la foto que demuestra que es idéntica a su madre

Parece mentira que después de siglos y siglos de humanidad sigamos sorprendiéndonos de lo mucho que se parecen algunos hijos a sus padres. La genética es una de las grandes maravillas de la vida y los resultados son sorprendentes. Sino que se lo pregunten a Uma Thurman. Su hija Maya Hawke, la actriz de Stranger Things, es idéntica a ella.

La joven de 22 años ha aparecido en el Festival e cine de Venecia con un corte de pelo estilo bob que ha llevado a muchos a recordar a uno de los personajes más míticos de la carrera de Uma: nada más y nada menos que el de Mia en Pulp Fiction.

Uma Thurman en 'Pulp Fiction' en 1994 / Lawrence Bender. Miramax

Hace 26 años, Uma lucía este mismo corte de pelo en la película de Quentin Tarantino. ¿Quién no recuerda a su personaje bailar junto a John Travolta? Además, parece que fue la misma Thurman quien le cortó el pelo a su hija durante la cuarentena. ¿Sacaría un póster de la famosa película para copiar el peinado?

Maya Hawke en el Festival de Venecia 2020 / Getty / Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio

Maya ha seguido los pasos de su madre y tras ser una de las protagonistas de la tercera temporada de Stranger Things, apareció en la película Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino.

Ahora, la joven ha acudido al festival de Cine de Venecia para promocionar la película de Mainstream de Gia Coppola, donde tiene el papel protagonista. Maya aparecía impresionante en la alfombra roja con un bonito vestido de Versace y este peinado estilo bob que tanto está dando que hablar.

Sin duda, si en algún momento dan luz verde a Kill Bill 3, ya sabemos quién puede ponerse en la piel de la hija de Uma Thurman.