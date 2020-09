La historia del actor que se pelea con Samantha en el videoclip de ‘Quiero que vuelvas’

Samantha, una de las concursantes revelación de 'OT 2020', ha sacado nuevo single titulado "Quiero que vuelvas", del que ya nos habló en una entrevista para LOS40.com

La artista nos contó cómo había sido ser coautora de su primer single, ya que el anterior lo compuso ella a solas durante su estancia en la Academia. Ahora, la experiencia ha sido otra y reflexiona sobre ello.

Pero también ha sido distinto el rodar el videoclip con un actor profesional que, según nos dice, le facilitó mucho el trabajo (aunque los que la seguimos sabemos que la interpretación también es otro de sus fuertes).

Le preguntamos sobre la elección de Pedro Rubio, el actor, y esto nos contó: "No le conocía. Me pasaron varios perfiles de actores y me dijeron que valía la pena que escogiera a Pedro porque era muy profesional y trabajaba mucho. Y la verdad es que fue muy fácil trabajar con él, me encantó".

A lo que añadió que si en el videoclip parece real la discusión es porque "me ayudó un montón, él estaba súper metido, nos gritamos y al terminar le pedí perdón".

Y es que Pedro Rubio es un actor al que hemos visto en series como 'Centro médico'.