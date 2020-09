Meghan Trainor ya está lista para la Navidad

Lo creas o no, la Navidad está más cerca de lo que imaginas. Piénsalo: en cuanto acabe septiembre, Halloween asoma la cabeza. Pero cuando esta terrorífica fiesta llegue a su fin, en Estados Unidos comienzan a adornar sus calles con luces, cascabeles y muchos renos.

La Navidad se ha convertido en la época favorita del año de millones de personas, y entre ellas está Meghan Trainor. De hecho, la cantante no ha podido esperar para anunciar el lanzamiento de su álbum navideño A Very Trainor Christmas, que verá la luz el 30 de octubre. ¡Lo que lees!

Así lo hemos podido saber a través de las redes sociales, donde la estadounidense ha compartido la buena nueva con sus seguidores en un vídeo que parece mostrarnos la portada de este proyecto. "Nada me hace más feliz que las vacaciones con mi familia. Este año, desde luego, ha sido muy difícil, así que voy a intentar traer ilusión como mejor sé hacer... con un álbum navideño lleno de canciones originales y clásicos", anuncia Meghan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan Trainor (@meghan_trainor) el 9 Sep, 2020 a las 5:30 PDT

Sin duda, ésta es una de las mejores noticias que sus seguidores podrían recibir después de que la cantante comunicase que su padre había sufrido un fatal accidente de coche. Afortunadamente, sobrevivió al impacto.

Pero la música vuelve a ocupar la actualidad de la cantante, aunque ya lo hizo en julio tras el lanzamiento de la versión deluxe de su álbum Treat Myself. Sea como sea, cualquier excusa es buena para traer de nuevo su voz a nuestras vidas, y si tiene que llegar la Navidad para conseguirlo... ¡bienvenida sea!

De hecho, no es la primera vez que se involucra en algún proyecto navideño, pues colaboró en el EP I'll Be Home For Christmas con su tema I'll Be Home en 2014. Fifth Harmony también participó en este mini álbum.

Confía en nosotros: estarás escuchando lo nuevo de Meghan Trainor antes de lo que puedas llegar a imaginar. ¡El tiempo vuela!