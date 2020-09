Jesús Vázquez celebra los 55 presumiendo cuerpazo y haciendo una importante reflexión

Jesús Vázquez llega a los 55 en pleno comeback profesional. Después de un tiempo alejado de las pantallas, el gallego vuelve a la televisión para presentar Idol Kids, el nuevo talent de Telecinco, y conducir la nueva etapa de Mujeres y hombres y viceversa en Cuatro. Regresa al trabajo y ha aprovechado su cumpleaños para demostrar que sigue siendo el presentador más sexy y de paso compartir con sus seguidores una importante reflexión sobre su carrera.

En Instagram ha colgado una foto en la que aparece con el torso desnudo. Y es que Jesús quiere dejar muy claro a sus más de 900.000 seguidores que sí, que él cumple años, pero que puede seguir presumiendo de tener un cuerpo 10.

Vázquez, además, ha querido agradecer todo el cariño que recibe de sus followers y esos espectadores que siguen sus andanzas en la pequeña pantalla desde hace 30 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 9 Sep, 2020 a las 10:32 PDT

"Gracias infinitas por los preciosos mensajes llenos de cariño que me habéis enviado. A lo largo de estos 30 años en televisión siempre me he sentido muy querido. Lo noto emocionado cada vez que salgo a la calle. Y eso es sin duda lo mejor que me llevo de mi carrera", escribe el presentador en su último post.

Y ese cariño seguirá estando en los próximos años. De momento, recuerda que está cada lunes en Idol Kids y, a partir del 14 de septiembre, lo podrás ver diariamente en Mujeres y hombres y viceversa. Jesús Vázquez vuelve a estar de moda en Mediaset.