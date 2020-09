Cerco a Kevin Spacey: nuevos y truculentos detalles de dos supuestos abusos a menores

El caso de Kevin Spacey se complica de nuevo. Tras verse liberado de las dos graves acusaciones de agresión sexual que pesaban sobre él, una desestimada tras el fallecimiento del denunciante y otra retirada por el propio acusador, ahora dos nuevas sombras se acechan sobre el intérprete de House of Cards.

La primera acusación proviene de Anthony Rapp, conocido por interpretar a Paul Stamets en Star Trek: Discovery y miembro del reparto de Una mente maravillosa. Rapp sostiene que el actor trató de abusar de él hace más de treinta años, cuando él tenía 14 y Kevin Spacey 27. Según la versión del actor, el veterano protagonista de American Beauty se abalanzó sobre él durante una fiesta en su apartamento de Manhattan. Lo lanzó contra la cama y trató de abusar de él, pero Rapp pudo escabulirse, esconderse en el baño y escapar de la fiesta.

La segunda acusación viene de un hombre identificado como C. D. Esta persona defiende que conoció a Spacey durante uno de los talleres de interpretación que él ofrecía en 1981. Él tenía 12 años y Spacey 23. Dos años más tarde, en 1983, el actor invitó al adolescente a subir a su apartamento. C. D. confiesa que ambos mantuvieron relaciones sexuales aparentemente "consentidas", a pesar de que el futuro ganador de dos premios Óscar sabía que era menor de edad. Un día trató de sodomizarlo pero C. D. se negó, rompiendo la relación.

Ambos sostienen que las secuelas psicológicas que les dejaron estos hechos las arrastran hasta el día de hoy. Para sus acusaciones se han amparado en una nueva ley de delitos sexuales que ha quitado las restricciones de tiempo para denunciar. Es decir, sucesos que ocurrieron hace más de treinta años pueden ser llevados a juicio sin trabas legales por prescripción de delitos.

Anthony Rapp acude a un evento relacionado con 'Star Trek: Discovery' en 2019 / LightRocket vía Getty Images / Lev Radin

Kevin Spacey, quien ha hecho varias intervenciones recientemente a través de su canal de YouTube, vuelve a estar sobre el foco mediático. Si estas acusaciones se volvieran en su contra podrían enviarlo al calabozo, pero afectarían bastante poco a la imagen pública de uno de los personajes más odiados de Hollywood. Su prestigio está tan dañado que nada podría reveertir la situación en la que se encuentra.