Los resultados de taquilla de Tenet no están siendo los esperados. No es que sean desastrosos, pero están lejos de las millonarias cifras de Origen o Interstellar. Para que nos hagamos a la idea: la primera recaudó 62 millones en su semana de estreno; la segunda, 44. Tenet ha conseguido 20. Menos de la mitad que Intestellar y un tercio que Origen.

Todo parece apuntar a que la pandemia está siendo la principal causante. El miedo a encerrarse en una sala oscura y sin ventilación, las limitaciones de aforo y la mala economía familiar están mermando el número de usuarios que va al cine. Warner Bros. quiso arriesgarse con Tenet y probar suerte. Tuvo que retrasar su fecha de lanzamiento en dos ocasiones, pero finalmente decidió llevarla a las salas. Era una jugada arriesgada que ha tenido una consecuencia agridulce: la recepción podría resumirse en un triste 'ni fú ni fá', que diríamos.

Y no nos equivoquemos: Tenet encabeza prácticamente todas las listas de las películas más vistas en España y Estados Unidos (salvo por el ligero adelanto de After su semana de estreno). Ya lleva recaudados más de 150 millones (el presupuesto original es de 200) y, aunque ha recibido críticas dispares, generalmente la opinión es favorable. Pero no es el bombazo que todos auguraban, y ni Christopher Nolan ni Robert Pattinson han servido para conquistar la taquilla ni para convertir Tenet en uno de los productos más rentables de la compañía.

Por eso Warner Bros. tiene miedo de volver a fallar. La incertidumbre ante el coronavirus, los nuevos rebrotes por todo Occidente y la mala economía mundial han hecho que se replanteen el caledario de próximos estrenos. Por ejemplo, los de Wonder Woman 1984 y Dune.

La primera supuestamente llega a las salas el 2 de octubre y la segunda el 18 de diciembre. Sin embargo, el estudio de cine se está planteando volver a mover sus fechas de estreno para asegurarse una buena recepción. Quizás nos quedemos sin ambos estrenos hasta bien entrado el 2021.