Jim Carrey: 20 irreverentes y excéntricas curiosidades que hemos descubierto en su novela autobiográfica

¿Te gustaría ser Jim Carrey? Seguramente muchos contestarían que sí. Tiene fama, talento, reconocimiento, dinero, una vida de estrella… ¿qué más se puede pedir? Tal vez, si antes de contestar lees Recuerdos y desinformación, tu respuesta cambie.

Se trata de una novela autobiográfica que ha escrito junto a Dan Vachon y que es de todo menos convencional, ninguno de los dos lo es. El caso es que a lo largo de sus páginas vamos descubriendo a un hombre con inseguridades y sensación de vacío que no siempre entiende y rodea el mundo que le rodea.

No, no puede decirse que su vida sea envidiable. Bueno, a lo mejor su vida sí, pero lo que le hace sentir a él, no siempre. Su novela es imprevisible, a ratos surrealista y esclarecedora. Está llena de faranduleo y nombres estratosféricos de los que habla con total naturalidad desvelando situaciones que no siempre les deja en buen lugar.

Pero no importa, ese carácter irreverente engancha y da cierta credibilidad a unos sucesos que, paradójicamente, no siempre tienen por qué ser ciertos. Lo importante es la reflexión que se extrae entre líneas sobre la vulnerabilidad de las personas que comparten ese estatus de estrellas mundiales. Es profundo a la vez que frívolo, pero despierta el morbo de todo ser ávido de curiosidades y excentricidades sobre los famosos.

Aquí están recogidas algunas de esas curiosidades que hemos sacado del libro. Ahora está en cada uno, creer, o no, que son reales.

#1. Carrey afirma que los ancianos navajos unieron su espíritu al de Renée Zellweger que acabó abandonándole por un torero, Morante de la Puebla.

#2. Está enganchado a los documentales de Netflix que acaban influyendo en su pensamiento y en sus actuaciones.

#3. Su padre estaba en la ruina y su madre era adicta a los analgésicos, su infancia no fue nada fácil.

#4. El origen de sus primeras actuaciones cómicas era intentar hacer sentir mejor a su madre que estaba todo el día dopada con medicamentos. Nunca tuvo los cuidados de una madre.

#5. Desde pequeño desarrolló un gran fetichismo por Vampirella.

#6. Mantuvo una relación con Georgie DeBuschere. Fue concursante de Supervivientes y después desarrolló una carrera como actriz. La vio en una peli, la contactó a través de su representante y quedaron en un centro de regresiones.

#7. Comparte sesiones de regresiones con otros actores como Gwyneth Paltrow, Sean Penn, Sofía Coppola, Nicolas Cage, James Spader, Goldie Hawn, Kelsey Grammar y Nautchez.

#8. Cuenta cómo vio sufrir a Gwyneth Paltrow porque le había excitado estar de vacaciones en un yate en Cannes con unos marroquíes que intercambiaban petróleo por armas.

#9. Uno de sus mejores amigos es Nicolas Cage con el que practica sesiones de combate de jiu-jitsu brasileño. No duda en contar las excentricidades que le gusta comprar a su amigo.

#10. A Katie Holmes la conoció en el laberinto del jardín de Will Smith. Encontraron la salida juntos. La actriz fue a su boda con Georgie acompañada por su marido de entonces, Tom Cruise, al que no menciona por su nombre para que no le demande.

#11. Carrey llegó a Hollywood en 1982 con 600 euros en el bolsillo, una maleta llena de ropa y una copia de segunda mano del thriller apocalíptico de Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra.

#12. Su escena de sexo gay en Phillip Morris, ¡Te quiero!, le valió la ira del sector conservador. Le llegaron a tirar tres cabezas de cerdo a la piscina.

#13. Se gastó 100.000 dólares en rotweilers que compró a través de los contactos de su jefe de seguridad con el Mossad.

#14. Charlie Kauffman le contó que en un viaje que hizo con Taylor Swift a China acabaron haciendo senderismo y cuando empezó a diluviar hubo un corrimiento de tierra que dejó a la luz cadáveres de la Gran Hambruna. Compraron su silencio dejándola lanzar su colección de moda en el mercado chino con un desfile en la Gran Muralla.

#15. Asegura que Tommy Lee Jones nunca ha reconocido su trabajo y le trató como un bufón cuando rodaron Batman Forever. Le llama “basura de Harvard y empapada de whisky”.

#16. Acabó recibiendo un disparo mientras preparaba el papel de Mao junto a Anthony Hopkins, en un proyecto de Charlie Kauffman que no salió.

#17. Organizó una cena en su casa a la que acudieron Brad Pitt y Angelina Jolie, Cameron Díaz, Jane Fonda o Helen Mirren, entre otros. Explica que en la post cena se quedaron todos y se untaron la lengua con MDMA mientras abrían magnums de champagne. Jim Carrey acabó la noche haciendo un trío con su mujer y una imitadora de Marilyn Monroe que luego siguió en su vida con sucesos trágicos.

#18. Cuando quiere recuperar el tipo, pero todavía no está preparado para hacer dieta de verdad, come dos sandwiches de pan de espelta y queso vegano a la plancha con un frasco de ketchup orgánico y una lata helada de LaCroix con sabor a mango natural.

#19. Con lo que ganó en Batman Forever se compró el bastón de Charles Chaplin en una subasta en 1995 que para él es su posesión más valiosa por encima de su Picasso, su Hockney o su Basquiat.

#20. Fue secuestrado durante un incendio por las Hijas de la Anomia (soldados que han perdido algún miembro de su cuerpo y se han enrolado en una lucha feminista y anti sistema) y acabó metido en una guerra contra los extraterrestres.