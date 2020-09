Daddy Yankee, Luis Fonsi, Ricky Martin, Nicky Jam, Ozuna… El urban latino recuerda a Roberto Clemente

El 9 de septiembre es el día en el que el mundo recuerda a Roberto Clemente. Fue un jugador de béisbol portorriqueño que murió en 1972 en un accidente aéreo cuando participaba en una misión humanitaria de ayuda a Nicaragua tras sufrir un terremoto.

Murió con 38 años y una larga lista de logros en este deporte. Un año después de su muerte se convertía en el primer latinoamericano en conseguir ingresar en el Salón de la Fama del Béisbol.

Por primera vez, otros jugadores podrán volver a llevar el 21, el número que todo el mundo asocia con este jugador que sigue muy presente entre los seguidores de béisbol entre los que se encuentran numerosos artistas urbanos como Luis Fonsi, Ozuna, Nicky Jam, Ricky Martin o Daddy Yankee que le han dedicado emotivas palabras en sus redes.

Luis Fonsi

“Cuando le preguntes a un Boricua cuál es su número favorito, siempre te dirán el #21. Eso es gracias a nuestro héroe, #RobertoClemente. Hoy y siempre lo celebramos con orgullo y agradecimiento 🙏🏽🇵🇷 💛🖤#clementeday”.

Ricky Martin

“El inolvidable astro del béisbol Roberto Clemente Walker es honrado hoy en las grandes ligas. Me uno a todos los boricuas y al mundo que hoy rinde tributo a esta gloria del deporte. #retire21 #thegreatone #robertoclemente #robertoclementeday”.

Daddy Yankee

“Nuestro héroe boricua, el 🐐. #RobertoClemente, FOREVER 21 🇵🇷 #ClementeDay #21Savage”.

Pedro Capó

“Llevo con orgullo y marcado en mi ❤️ tú gran legado y ejemplo al mundo. Hoy en el cielo le toca el turno al caballo, al #21 de Puerto Rico 🇵🇷 el gran Roberto Clemente. #clementeday @lasmayores”.

Residente

“Acá junto a Luis Roberto Clemente hablando del #21. Todos tenemos un súper héroe cuando niños que todavía conservamos. El mío no es de Marvel, es de Carolina. El mío no volaba por los aires pero si por las bases del diamante. El mío no disparaba rayos para matar bandidos si no que bateaba bolas a mas de 90 millas para abrir puertas en un país que no entendía que el color de la piel no se supone que nos defina como seres humanos. El mío no se tiró una foto para la portada del comic salvando gente, el mío murió salvando. Por esto y mucho mas nuestra identidad la define el número 21 que llevamos en la espalda. Gracias Roberto por ser mi héroe. Tu número nos queda grande a todos”.

Nicky Jam

“Hoy todos unidos por el grande de Puerto Rico Roberto Clemente #21 🇵🇷 Un orgullo para nuestra isla de talla mundial 🏆🥎 #ClementeDay #MLBPuertoRico”.

Ozuna

“Un héroe para toda la vida!!! ORGULLO BORICUA 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷 #Clemente21 🧸”.

Don Omar

“Recordando a la leyenda en su día. ROBERTO CLEMENTE #ClementeDay #Respect #OrgulloBoricua 🇵🇷”.

Wisin

“Hoy todos recordamos a este orgullo boricua con el respeto que se merece #orgulloboricua🇵🇷 #robertoclementeday #21”.