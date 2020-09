Pitbull y Becky G fichan a De La Guetto para el remix de ‘Mala’: Aquí el vídeo y la letra

(Pitbull) Portate

Portate bien mal Becky

Portate

Portate bien mal Becky

Mr. Worldwide

Portate

Portate bien mal Becky

(Becky G)

Mr. 305

(Pitbull)

Portate

Portate bien mal

(Becky G)

Becky G

(Pitbull)

Let’s ride

(Becky G)

Yo no soy mala mala

No soy tan mala mala

Yo no soy mala mala

Cambia esa cara

Yo se que tu papi

Tu no me quieres nada

Solo me quieres para

Llevarme a la cama, cama, cama

(Pitbull)

Na na na na na na baby

You know I drive you crazy

No if ands buts or maybe’s

You know that you wanna, wanna, wanna

(Pitbull)

Eeeeeeyooooooo

Boom shaka laka

Boom shaka laka

I like it

The way you move your body

Make a chico get excited

Yo se que tu te portas bien, bien mal

Yo se que tu te portas bien, bien mal

Ven pa’ aca mamita

Ven pa’ aca malita

Sabe Dios lo que tu haces diablita

Harte la buena, harte la fina

Tu sabes como esto termina

(Becky G)

Yo se que tu papi

Tú no me quieres nada

Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama

(Pitbull)

Na na na na na na baby

You know

I drive you crazy

No if ands buts or maybe’s

You know that you wanna, wanna, wanna

(De La Ghetto)

De La Geezy, ok

Chiquitita peligrosa from the streets

Prefiere vino tinto no le gusta el weed

Me la llevo a mi cama y que me hace un strip tease

Me tiene corriendo como si fuera police Jump Jump!

Brinca nena

Lo que me pide es Acción!

Pegaito lo hacemos tu y yo

Guayarte entera baby ese pantalon

Bailamos toa la noche este Reggaeton

(Becky G)

Yo se que tu papi

Tú no me quieres nada

Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama

(Pitbull)

Na na na na na na baby

You know

I drive you crazy

No if ands buts or maybe’s

You know that you wanna, wanna, wanna

(Becky G)

Quieres usarme como todos los demás

Impresionarme con dinero y con champan

Tú me gustas no lo vamos a negar

Pero de esa forma no me vas a impresionar

Un amor sincero es lo que yo quiero

Pero pa’ ti mi amor todo es un juego

Nada es verdad pa’ ti todo es un cuento

Y me quieres quemar con todo ese fuego

(Becky G)

Yo no soy mala mala

No soy tan mala mala

Yo no soy mala mala

Cambia esa cara

Yo sé que tu papi

(De La Ghetto)

You know what time it is homie

(Becky G)

Tú no me quieres nada

(De La Ghetto)

El Chulito

(Becky G)

Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama

(De La Ghetto)

De La Geezy

Junto al rey de Miami Mr. 305

Pitbull

(Pitbull)

Na na na na na na baby

(De La Ghetto)

Dimelo Becky G

(Pitbull)

You know

I drive you crazy

(De La Ghetto)

Okay Josh D’Ace

Let’s go

(Pitbull)

No if ands buts or maybe’s

You know that you wanna, wanna, wanna